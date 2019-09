Taulant Balla në panik: “Mos ma përmendni emrin dhe mos flisni për Toyota Yaris”

“Mos ma përmendni emrin dhe mos flisni për Toyota Yaris”. Kjo ka qenë kërkesa e kryetarit të Grupit Parlamentar socialist, Taulant Balla gjatë vizitës së fundit në Gjermani.

Kështu shprehet në një postim të tijin në Facebook ish kryeministri Sali Berisha.

“Miq, shkoi në Berlin gjasme për hapjen e negociatave pa kushte si Maqedonisë. Por aty harroi negociatat dhe 9 kushtet dhe loboi vetëm të mos i përmendet emri për lidhjet me Bego Yaris”, shkruan Berisha.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Sali Berisha

Nje foto qe flet sa nje vellim!

-Aman beni ç’te doni vetem mos kujtoni se jam une, Taulant Bego Toyota Yaris!

Se per 9 kushtet nuk ka rendesi, madje faleminderit, hunjve te kuq kanabist do t’iu them se ato nuk jane kushte por rekomandime!

Si deshmi publike se deputetet e Bundestagut ne diskutimet e tyre nuk permenden ate por Tahirin, zgjodhi te bej dhe shperndaje nje foto, pikerisht me deputetin Peter Bayer (CDU/CSU), i cili deklaroi ne Bundestag ne fjalen e tij per Shqiperine:

“Trafiku i droges ka perfshire instancat me te larta shtetrore.(Instancat me te larta shteterore nenkuptojne para se gjithash kreun e ekzekutivit dhe pastaj edhe ministrat e deputetet, shenim i imi)

Sigurisht qe ne mbajme shenim qe nje ish minister i brendshem i dyshuar per trafik akuzohet vetem per shperdorim detyre. Ne 12 vjet burg te kerkuar nga prokuroria ai nuk do bej asnje vit burg”.

Foto me deputetin gjerman flet me shume se nje vellim! Ajo thote: aman ju lutem beni ç’te doni, permendeni cilindo, vendosni çdo kusht qe mendoni, vetem emrin mos ma permendni dhe mos flisni per Toyota Yaris! sb