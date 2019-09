Tao Palla dhe Nurja i tij nisin hakmarrjen politike ndaj ish-Kryetares së Bashksië së Prrenjasit

Nuri Belba pasi zaptoi bashkinë e Prrenjasit me dhunë i mbështetur edhe nga forcat e policisë, ka paditur ish-kryetaren e Bashkisë, Miranda Rira me porosi të beniaminit të tihj Taulant Balla, për gjoja korrupsion.

Balla dhe Nurja prej kohësh kanë sulmuar Miranda Rirën për shkak të rezultateve të arritura në drejtimin e Bashkisë së Prrenjasit, pasi me punën e saj iu ndryshuar faqja qytetit të nëpërkëmbur nga Tao Balla dhe nuret e tij në Partinë Socialiste.

Gjate kohës që Bashkia e Prrenajsit drejtohej nga Rira jane kryer investime që socialistët nuk i kanë parë as në ëndërr.

Pas njoftimit për padinë e bërë nga Nuriu, ka reaguar edhe ish-kryetarja e Bashkisë së Prrenjasit Miranda Rira.

Postimi i plotë i ish-kryetares Miranda Rira

Shukriu i Prrenjasit, lartmadhnia e tij Z.Nuredin Belba, pasi shqeu dyert e bashkise dhe hyri ne bashki pa vote e pa gare, ka filluar te beje edhe kallezime penale! Ky merhum qe mbaroi shkollen e nates ne moshen 50 e kusur vjeç me mesatare 5.6, qe shpenzoi parate e taksapaguesve ne kuvend per dy vjet por qe se hapi njehere gojen per hallet dhe problemet e komunitetit te Prrenjasit, nuk ben gje tjeter veçse presion psikologjik dhe spastrim per punonjes qe nuk iu binden atij apo qe kane bindje te tjere politike.

Kuptohet se kjo eshte lufta politike e Tao Balles ndaj meje dhe jo e Nures, sepse ate e terheqin prej hunde! Qysh se u fitua projekti i ndertimit te fushes se sportit e deri tani, keta mercenare te veshur me pushtet politik, keta pelivane qe kane zaptuar nga KPP (Komisioni Prokurimit Publik) dhe institucione te tjera publike, keta qe zhvatin cdo dite miliona leke nga hecet ne Librazhd e Prrenjas,keta qe bejne namin me çdo vend pune e me çdo tender ne 7 bashkite e qarkut te Elbasanit, keta qe paguajne media e kanale televizive per te bere skupe, keta gjoja ngrene edhe padi!

Keta penguan ndertimin e fushes se sportit, nje premtim i imi dhe i vete Kryeministrit Rama, qe ne kohen kur ishim ne koalicion dy partite e majta shqiptare! Keta e penguan pastrimin e qytetit, penguan ndertimin e fushes se sportit, sepse aq pune sa ne kemi bere ne 4 vite (edhe pse 2 vjet kemi pasur keshillin bashkiak kunder), Tao me Nuren se ka bere ne 20 vjet qe ka qene deputet i Prrenjasit!

E ka lene kete zone ne varferi, qe ta zhgrrabe e ta shqyeje sa me shume, me hecet, pyjet, tenderat, ujin, rruget e gjithçka!! Une jam pengesa per pazaret tuaja te felliqura, prandaj merreni me mua!

Nuredin, ti sapo hyre ne ate zyre te pamerituar jo vetem nder socialistet e Prrenjasit por edhe ne perballjen elektorale ndaj meje, anullove te gjitha kontratat, sepse ai qe te vuri ty aty ( Mr. George), prandaj te vune ty, te te perdorin e te te tregojne se ç’te besh!

Per ate fushe sporti, ka nje vendim gjykate (per te interesuarit do ta gjeni me poshte), nje vendim me 37 faqe qe tregon se kontrata duhet lidhur dhe fusha e sportit te Prrenjasit, duhet te ndertohet, ku i jepet te drejte bashkise dhe KVO- se! Ky vendim gjykate hedh poshte gjithe gjuetine e shtrigave qe ju keni bere e qe vazhdoni te beni ndaj meje! Ti qofsh qe s’ke frike nga gjykata! Ne fund, do ta shohim kujt do t’i jape gjykata te drejte! Para se te harxhosh kohe duke u marre me mua, merru me sherbimin ndaj qytetareve se e ke per faqe te zeze! E verteta do te dale ne pah dhe ti ashtu siç erdhe, vjedhurazi, ashtu edhe do te ikesh!!