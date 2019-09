Spahia përgëzon gazetarët e Birn për çmimin nga BE: Demaskim për propagandën e Ramës dhe Manastirlliut

Bardh SPAHIA

Urime te perzemerta ekipit te Birn per fitimin e çmimit te pare nga zyrat e BE tirane per investigimin e mungeses se inkubatoreve ne maternitetin “Koço Gliozheni” ne Tirane me pasoje tragjike humbjen e jetes se disa foshnjeve.

Pune e shkelqyer investigative e bere pergjate nje viti pas denoncimit te PD per ate situate. Nje investigim profesional qe mori vleresimin e merituar nga BE! Komplimente gazetareve serioze per punen profesionale.

Nderkohe asnje reagim nga ana e strukturave te shtetit e aq me pak nga ana e ministrise apo qeverise. Pa pike zori, ministrja Manastirliu dhe kryeministri Rama vazhdojne te prodhojne e shperndajne cdo dite ne media video “suksesesh” te shendetesise, nderkohe qe jo thjesht EUROSTAT, por cdo shqiptar e punonjes i shendetesise e sheh perdite degradimin e nje sektori kaq jetik!