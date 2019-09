Skema, si Rama dhe Cakaj po u vjedhin miliona euro emigrantëve në shërbimet konsullore

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një statusi në Facebook ka publikuar denoncimin e një qytetari që jeton në Itali dhe tregon skemën se si konsullata shqiptare po zhvat qytetarët.

Sipas tij, pasaporta shqiptare ka kosto shumë të lartë, 150 euro, një ndër më të lartat në bashkimin europian

Miliona euro iu vjedhin emigrantëve në shërbimet konsullore Edvin Hajduti dhe sugari i tij Cakaj

-me procedurat për vjedhje që kanë krijuar! sb

Përshëndetje Zoti Berisha

unë jam F.Gj. jetoi në Milano

doja me denoncu Mega vjedhjen si bëhet në konsullatën shqiptare në Milano as një shtetas shqiptar nuk munet me lan ni takim ne konsullat pa pague 20€ per çdo dokument p.sh per pasaport 20€ për kartë identiteti 20€ ka 8 muj si ja kan kalu një agjensie shqiptare në Milano të gjitha takimet në konsullat për një vit kjo agjensi bën të paktën 60.000 x 20€=1.200.000€ si vjedhen punojsit e konsullatës me Gent Cakaj me pronarin e ti Ed Ramen shpresoj se nuk ndodh e njëjta gjë edhe ne konsullatat shqiptare nëpër botë se vjedhja mundë të shkojnë 30-50 Miljon Euro në vit . pasaportat shqiptare me kosto 130€+20€ ma te lart ne bashkimin europian. kjo asht adresa email appuntamenti@consolatoalbanesemilano.org asht e pamundur me u nis email per takime se i kan bllokue lehtesish e verifikushme. faliminderit