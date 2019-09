Rruga Orikum-Dukat 17 milion euro kilometri, mesatarja europiane dhe amerikane është 3-6 milionë

Ish-deputetja e PD për Vlorën, Nadi Meçorapaj shprehet në një postim në Facebook se vjedhja e miliona eurove me rrugën Orikum-Dukat do ndërtoheshin shkolla, ujësjellësa, etij për të zgjidhur hallet e banorëve.

Postimi në Facebook

Rruga Orikum-Dukat do te kushtoje 17 milion euro kilometri kur mesatarja europiane dhe amerikane eshte mes 3-6 milione.

Sa mungesa ne infrastrukture, shkolla, ujesjellesa, energji elektrike do te beheshin te mundura me 10 milioneshin qe tepron per cdo kilometer?! Banoret e zones e dine shume mire se per cfare vuajne si dhe ku do te shkojne keto para.

Nje vjedhje, korrupsion dhe tallje spektakolare nuk do te shpetoje pa nje ndeshkim te ngjashem.