“Rilindja” hedh në rrugë 200 punonjës të Bashkisë Lezhë për t’i zëvendësuar me militantë të PS

Nga Albert Loçi

“Keshilli” i Bashkise Lezhe i perbere nga persona te denuar, te pashkolle ose te blere si ne pazarin e Milotit, pa e pare kurre deren e shkolles se mesme, se te fakultetit do ishte luks per ta, pa eksperience ne drejtimimin dhe funksionimin e instancave shteterore marrin vendim te flakin ne rruge rreth 200 punonjes te kesaj bashkie.

Pretendimi i tyre eshte te heqim punonjes e te kursejme para ne arken e bashkise.

Por realiteti eshte te heqim 200 punonjes tani sepse jane nga kampi kundershtar dhe ne mbledhjen tjeter te keshillit ose te “intelektualeve dhe mendjeve te ndritura Lezhjane” marrim vendim te zgjerojne serish administraten sepse puna ka nevoje per njerez dhe ato njerez duhen te jene besnike te PS.

Deri para pak kohesh me dhimbseshin banoret e Tiranes se kishin lali Erin ne krye, kurse tani me trishton gjendja ku ndodhet Lezha por keqardhjen me te madhe e kam per socialistat e ndershem lezhjane ku kane perfunduar dhe kush i perfaqeson.

Ps: ajo e kshillit nuk vlen per te gjithe, se nje 10-15% e jane vertete te arsimuar dhe jane te zote ne profesionet e tyre.