Rama, terror në Kadastrën e Vlorës për të fshehur grabitjen e bregdetit të Jalës përmes Xhillarit

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një punonjëseje të Kadastrës në Vlorë, e cila shkruan se, Rama po grabit bregdetin e Jalës përmes Alban Xhillarit, biznesmen i njohur ndërtimi.

Grabit bregun e Jales duke perdorir si mashe famozin Lame dhe emrin e Edvin Hajdutit!

Zbulohet shkaku i terrorit te Edvinit ne kadastren e Vlores!

Qytetari dixhital akuzon rende Xhillarin si grabites te dhunshem te brigjeve te Jales!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Berisha Jam nje punjose e kadastres Vlore prej nje muaji zyrat e kadastres te vlores jane nen terror dhe nje presion nga drejtusi pergjithshem Artan Lame me kercenime largimesh nga puna dhe detyrim per te dhene doreheqje nga puna e cila pasoj dhe me doreheqjen e dr. Flori Alimadhi, dhe me shkarkimin sot zv.dr Klodjan Troci dhe nje nr te tjere juristash emrat e te cilve priten te vine neser per largim nga puna.

E gjithe kjo vetem e vetem per arsye se punjosit e kadastres te gjithe ne bllok kane refuzuar ne menyre te ligjshme zbatimin e nje urdheri flgrant me ligjin qe bene te mundur bllokimin e pronareve te ligjeshem te nje prone te fituar me vendim Gjykate te formes te prere. E gjithe kjo per te farorizuar mashtrusin dhe fallsifikatorin ALBAN XHILLARi i cili nen kercenimin e armeve dhe duke perdor direkt emrin e kryeministrit ka terorizuar gjithe banoret e vunoit dhe ka pervetsuar gjithe bregun e jales.

Doktor te lutem na ndihmoni jemi familjar dhe jemi ne halle nga nje ane Artan lamja qe do na heqi buken e femijve per mos zbatimin e urdherit te tij te paligjshem dhe nga ana tjeter burgu nqs do e zbatojm kete urdher, cdo fjal nga keto qe ju kam shkruajtur jane te verifikushme,me besimin te ju per te ruajtur anonimitetin.