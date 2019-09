Pesë goditjet e reja fatale për Edvin Mafinë në dokumentin e Bubdestagut gjerman!

Sali BERISHA

Te dashur miq, dje grupet kryesore te Bundestagut gjerman votuan nje dokument per negociatate me Shqiperine.

Ne kete dokument, njelloj si ne dokumentin e nje viti me pare, Bundestagu hodhi poshte rekomandimin e Komisionit Europian per hapjen pa kushte te negociatave me Shqiperine.

Por ne dallim nga dokumenti i nje viti me pare dokumenti i votuar dje i jep Edvine Mafise gjashte godije te reja fatale nen brez dhe konkretisht:

1- Goditja e pare per Edvine Mafine!

Bundestagu Gjerman jo vetem hedh poshte rekomandimin e Komisionit Europian per hapjen pa kushte te negociatave me Shqiperine por, ne dokumentin e votuar dje, Bundestagu perveç shtate kushteve ekzistuese shton edhe tre kushte madhore te reja (zgjidhjen e krizes, ndeshkimin e krimineleve te votes dhe ligjimitetin e narkofarses moniste te 30 qershorit) qe duhet te plotesohen per hapjen e negociatave dhe qe nuk ekzistonin ne dokumentin e votuar nje vit me pare. Kjo goditje deshmon se shqetesimet e Bundestagut per Edvin Mafine lidhen me kercenimin madhor qe ai me qendrimet e tij paraqet per themelet e rendit demokratik.

Ketu nuk po ndalem ne disa nenkushte, te cilat jane edhe me te hidhura se vet kushtet dhe qe nuk ekzistonin nje vit me pare.

2- Goditja e dyte madhore per Edvine Mafine!

Ne dokumentin e votuar dje nga Bundestagu sanksionohet se Shqiperia ndodhet ne krize te thelle politike dhe ekonomike. Me kete vleresim-goditje tronditese, Shqiperia shpallet boterisht e semura rende e rajonit, delja e zeze e tij dhe e Europes dhe kerkohet zgjidhje e menjehershme e Krizes.

Nderkohe qe ne dokumentin e votuar ne qershor te vitit 2018 nje vleresim i tille nuk ekzistonte ne asnje fjale dhe asnje rrjesht te tij.

3- Goditja e trete ndeshkuese per Edvin Mafine Dokumenti i votuar dje nga Bundestagu ndan perfundimisht Maqedonine e Veriut nga Shqiperia si delja e zeze e rajonit dhe Europes, gje te cilen vet Edvin Mafia nje muaj me pare do ta quante gje shume te keqe po te ndodhte!

4- Goditja e katert fatale per Edvin Mafine.

Dokumenti i votuar dje tregon haptas se Bundestagu Gjerman nuk pranon zgjedhjet moniste te Edvin Mafise dhe nuk njeh legjimitetin e tyre.

5-Goditja e peste dhe fatale, Bundestagu vendos kusht ndjekjen penale dhe gjykimin e ministrave, deputeteve dhe te gjithe atyre (pra dhe vet Rames) qe nisur nga publikimet e Bild jane perfshire ne blerjen e votave ne vitin 2017, gje qe nuk figuronte ne dokumentin e nje viti me pare.

6- Goditje e gjashte tejet e rende, deshmi e shkalles me te larte te mosbesimit ndaj Edvin Mafise eshte kercenimi i hapur dhe i pashembullt, kartoni i kuq si per asnje vend tjeter i Bundestagut per anullim dhe akoma me keq nderprerjen e plote te negociatave me Shqiperine, pra nxjerrjen e saj nga procesi i negociatave dhe mbyllja perfundimisht e dyerve te BE per vendin tone.

Miq, keto jane te vertetat e dokumentit qe votoi dje Bundestagu Gjerman per procesin e negociatave me Shqiperine. Keto te verteta faktojne se me voten e djeshme Bundestagu ne rrafshin sasior ka rritur se paku me 40% kushtet kurse ne rafshin cilesor ka nje rritje me se paku 80% te kushteve krahasuar me nje vit me pare.

Si perfundim miq, çelja e negociatave te Shqiperise me Bashkimin Europian eshte nje horizont qe largohet çdo vit me shpejtesi ne rritje nga ne.

Zgjidhja vetme absolutisht e vetme per te gjithe ata qe besojne ne te ardhmen europiane si e ardhmja me e mire per ta, femijet dhe vendin e tyre eshte largimi me te gjitha mjetet e mosbindjes civile i Edvin Kristaq Mafise dhe narkoshteti i tij per ne koshin e plehrave te historise. sb