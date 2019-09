Paralajmërimi i fortë i Bardhit: Deri tani, PD ka denoncuar 3 kandidatë socialistë, por ka edhe të tjerë…

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, tha nga studio e A2CNN se, Mark Babani, kreu i Bashkisë së Vaut të Dejës, i cili refuzon akuzat e PD, po vepron njëlloj si me kandidatët e tjerë socialistë të akuzuar nga opozita.

“Mund të garantoj opinionin publik se është e vërtetë që ndoshta nuk ka asnjë gjobë në jetën e tij. Akuza jonë nuk ka të bëjë me bizneset e tij, por me probleme të rënda në të kaluarën e tij me ligjin penal, të paktën në dy shtete, në Itali dhe Maqedoninë e Veriut. Në ditët në vijim do të bëjmë transparencë të plotë edhe për këtë rast”, tha Bardhi,

“Me të njëjtën bindje kanë folur edhe Valdrin Pjetri, apo Agim Kajmaku i Vorës, por kjo nuk ka interes për opinionin publik. Ajo që ka interes është zbatimi korrekt i ligjit, detyrë që deri në këto momente po e kryen opozita dhe PD”, shtoi ai.

Deri tani, PD ka denoncuar 3 emra nga radhët e kandidatëve socialistë për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore. Bardhi thotë se, ka edhe të tjerë, por ishte e pamundur që këto evidentime të kryheshin para 30 qershorit.

“PD nuk është as Prokurori as Polici, kjo nënkupton një kohë më të gjatë të nevojshme për të vërtetuar rastet konkrete, që kërkojnë një proces të gjatë dhe të lodhshëm. Në momentin kur kemi vërtetuar që një kandidat apo funksionar është subjekt i ligjit të dekriminalizimit, i bëjmë publike. Informacionet nuk i kemi siguruar nga kanale ilegjitime. Ne kemi pranuar që informacionet i kemi marrë në rrugë jo zyrtare, por nga burime zyrtare. Pasi në rrugë zyrtare i merr vetëm Kryeministri, siç edhe i ka marrë, por nuk ka bërë asgjë”, u shpreh Bardhi.

Sekretari i Përgjithshëm i PD tha se, Babani nuk është i fundit, por emrat e tjerë po verifikohen. “Detyra jonë është që t’i shërbejmë interesit publik. Kemi mbledhur informacione dhe vazhdojmë të mbledhim informacione për kandidatët e tjerë të PS. Ka disa indicie të forta për disa kandidatë të tjerë, jemi në pritje të mbledhjes se dokumentacionit që e bëjnë këtë informacion të pakundërshtueshëm. Do të bëhet publike, ne e dimë, por do ta bëjmë në ditët në vijim. Presim që Prokuroria të nisë procesin e verifikimit dhe menjëherë më pas bashkëpunojmë me Prokurorinë për të dhënat që disponojmë, pasi kemi bërë publik informacionin. Pasi opozita nuk ka besimin e plotë te Prokuroria, sepse rolin që po luan opozita duhet ta bënte Prokuroria”, tha Bardhi.

Sipas tij, këto veprime që po kryen PD, mund t’i kishte bërë edhe Partia Socialiste. “Ka qenë një kandidim me ndërgjegje të plotë, edhe pse ia ndalon ligji. Sipas ligjit, një kryetar partie ka të drejtën t’i drejtohet Prokurorisë së Përgjithshme për verifikimin. Prandaj nuk është problemi i ligjit, por i individit”, tha Bardhi.