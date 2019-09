ODIHR: Para së gjithash, zgjedhjet janë për zgjedhësit!

Oerd BYLYKBASHI

Tashme, raporti per zgjedhjet e vitit 2001, me i keqi deri me ‎sot, eshte i dyti ne radhe pas ketij per 30 qershorin.

Nese ne 2009 kur kryeminister ishte Sali Berisha, sipas ODIHR “zgjedhjet arriten shumice derrmuese te standarteve te OSBE”, 10 vjet me pas kur kryeminister eshte Edi Rama, po sipas ODIHR “zgjedhjet u zhvilluan pa mbajtur ne konsiderate interesin e zgjedhesve”, se e vetmja zgjedhje qe u mbeti atyre ishte te merrnin pjese ose jo ne votim dhe se jane shkelur standartet themelore te OSBE-se per zgjedhje demokratike. Audry Glover ishte ne krye te ODIHR ne 2009, Audry Glover ishte edhe ne 2019.

Vetem ne dy raste raporti i ODIHR per 30 qershorin mund te ishte me i keq se kaq:

1- ODIHR te konstatonte qe Qeveria urdheroi ndalimin e zgjedhjeve;

2- ODIHR te deklaronte qe nuk do te çonte mision vezhgimi sepse ne Shqiperi nuk egzistojne kushtet per zgjedhje te lira e te ndershme.

Me keq se kaq, demokracia vdes perfundimisht!