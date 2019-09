Ministri Klosi dhe kryabashkiaku Zotka, barbari me guroren gjigande në shpatet e malit të Tomorit

Keto jane permasat gjigande te gurores Zotkaj – Klosi ne shpatet e Tomorrit!Nderkohe qe qindra banoreve qe sigurojne kafshaten e femijeve duke nxjerre rrasa guri iu ndalohet nxjerrja e tyre.Pasurite natyrore lejohet ti shfrytezojne milioneret dhe jo fukarenjte per mbijetese. Krim!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb Doktor ja gurorja e Adriatik Zotkes dhe Klosit qe esht mar me lishenc ne emer te Bashkis Poliçan me numer 1867 dat 18.12.2018 ecila esht çfrytzuar ne mynyr barbare prandaj mbyllen guroret e novajtarve per kafshaten e gojes me respekt I Z

