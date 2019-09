Kryengritja e Postribës – kryengritja antikomuniste e parë dhe më e fuqishme e kohës së vet!

Sali BERISHA

Te dashur miq, 73 vjet me pare forcat antikomuniste te Shkodres, te vendosur me urdher te Hitlerit shqiptar te Pasluftes, Enver Hoxha nga xhelati dhe vrasesi serial Mehmet Shehu, nen pushtimin e eger dhe terrorin e papare te fallagave kriminale partizane, u ngriten me nje trimeri dhe guxim te jashtezakonshem organizuan ne Postribe kryengritjen e pare dhe me te fuqishme antikomuniste ne Europe.

Ne betejen e tyre per liri dhe dinjitet njerezor kunder sundimit te eger primitiv te baballareve xhelat te pushtetareve te sotem, rane ne perleshjet me forcat terroriste komuniste ose u ekzekutuan pa gjyqe nga keto fallanga qindra e qindra luftetare lirie.

Duke u perulur me mirenjohjen me te thelle dhe nderimin me te madh para vepres se tyre te ndritur, shpreh bindjen me te thelle se nderimi me i madh per sakrificen e tyre sublime e te pavdekshme eshte permbysja sa me pare e narkoshtetit dhe rregjimit te kakistokracise te Edvin Kristaq Mafise dhe bijve te tjere bastarde te eterve mizore.

Nderim perjete martireve te kryengritjes se Postribes! sb