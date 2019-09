Kryebashkiakia e Ramës, metoda çnjerëzore për të pushuar punonjësit nga puna!

Një punonjëse e Bashkisë Durrës ka denoncuar keqtrajtimin që u bën kryetarja e Ramës në Bashkinë e Durrësit, Valbona Sako, e cila po i detyron me çdo mënyrë që të japin dorëheqjen duke i nxjerrë edhe në fundjavë në punë.

Denoncimi është bërë publik edhe nga ish-kryeministri Berisha në faqen e tij Facebook.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Metoda çnjerezore te ndrikulles Sako per te larguar punonjesit nga puna!

Lexoni mesazhin e punonjesit dixhital. Sb

Pershendetje Doktorr. Po te rishkruaj dhe njeher, Jam punonjese ne Bashkine e Durresit, Kryetarja Valbona Sako po na e ben punen me cdo kusht te japim doreheqjen. Do te bej shoë televiziv dhe na nxjerr ne pune dite shtune dite diele dhe cdo mazdite te amfiteatrri per tu dukur amfiteatri plot. Ketu nuk jetohet me, ska me liri njerezore. I Rrrespektuar