Krim! Lihen qëllimisht pa ujë banorët e Tiranës sepse Rama do ta japë Ujësjellësin me koncension!

Edvin Mafia dhe Lal Plehu lene pa uje, denojne me qellim qytetaret sepse duan te japin ujesjellesin e Tiranes me PPP!Keto jane akuzat e qytetarit dixhital per ta!Lexoni mesazhin e tij. sbPershendetje Doktor!Sipas nje buriminte te besushem nga organizata rilindase Edi mafia ka vendosur qe edhe ujsellsin e Tiranes ta japin me PPP,prandaj edhe i ka dhene urdher Lal Plehut qe te nderpresin ujin ketu e 3 jave mbi 90% te qytetareve te Tiranes dhe me pas do dalin me pretekstin qe bashkia nuk e menaxhon dot edhe do ja kalojm privatit!

Gepostet von Sali Berisha am Mittwoch, 4. September 2019