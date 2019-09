I “hapi” për herë të tretë negociatat kllouni-kryeministër!

Bardh SPAHIA

I “hapi” per here te trete negociatat kllouni-kryeminister. Ky eshte rekord, njelloj si kushtet qe vec i shtohen vit pas viti!

E te mendosh se kllouni yne nuk siguron dot as drita e uje per qytetaret e vet, ne 2019-en!!! Makuteria e kombinuar me paaftesi eshte fatkeqesia me e madhe per kete vend! Tani eshte rradha e dekoratave.

9 cope kete here, aq sa kushtet gjermane, te cilat nuk ka akrobat qe t’i kaperceje, qofte edhe vizatues me ngjyra te ndezura! #MirenjohjeCDU/CSU#Llogaridhenie