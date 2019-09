Grabitja e pronave/ Edvin Mafia dhe famozi Alban Xhillari terror nëpërmjet Artan Lames mbi kadastrën e Vlorës!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, persona të dyshimtë, që ruhen nga disa truproja, nën urdhërat e kryeministrit Edi Rama dhe drejtorit Artan Lame kërcënojnë punonjësit të ndërmarrin veprime të paligjshme që synojnë grabitjen e pronave në bregdet.

Pas gjithë kësaj, sipas tij, fshihet edhe Alban Xhillari.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Edvin Mafia dhe famozi Alban Xhillari terror nepermjet Artan Lames mbi kadastren e Vlores!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Doktore, jam punjejsi i sektorit te aluizmit ne kadastren e vlores, pas terorit te vazhdushem nga drejtori pergjithshem Artan Lame dhe policia e vlores na kane sjell se fundmi nje nen drejtor per sek e aluiznit i cili ka ardhur anonim dhe se njef njeri dhe qe shoqerohet me nje nr te shumte badigardesh sikur te ishte kryeministri vendit ose kryetari i nje bande te madhe.

Nuk po kuptojm asgje po punojme ne kushtet e nje presioni shume te madh,nuk po kuptojm cfar po ndodhe me ne me buken e femijve tane dhe pas heqjes nga puna te disa kolgeve tane te cilet u larguan pasi nuk zbatuan nje urdher te jashte ligjshme te Dr te pergjithshem te kadastres Z.Artan Lame i cili ka mare ta coje deri ne fund me urdher dhe per interesa direkte te vet zotit kryeminister sherbimin per te cilin e ka paguar Alban Xhillari.

Jemi te kercenuar te gjithe pasi shantazhi dr vazhdon dhe kemi frik mos na vine radha per zbatimin e atij urdheri te jashte ligjeshem qe ka vetem nje fuksion vjedhjen e pronave ne bregdet. Ju lutem ruani anonimitetin.