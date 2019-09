Gjermania godet Ramën: Blerje masive votash dhe asnjë i arrestuar! Nuk ka çelje negociatash!

Gjermania, shteti lokomotivë në Bashkimin Evropian, i cili mban peshën kryesore të vendimit për zgjerimin ose jo të vetë familjes së madhe europiane, është tepër skeptike për hapjen e negociatave me Shqipërinë.

Në një prononcim për gazetën “Shekulli”, zyrtarë të lartë të Bundestagut gjerman dhe të grupimit të CDU/CSU-së, koalicioni qeverisës në Gjermani, janë shprehur njëzëri për një qëndrim negativ ndaj Shqipërisë.

“Votimet e 30 qershorit kanë qenë të vjedhura dhe votat janë blerë në masë. Problem thelbësor mbetet dështimi i sistemit të drejtësisë, për të cilën vetë Bashkimi Evropian ka investuar aq shumë”.

Prononcimi i zyrtarëve të Bundestagut dhe grupimit të CDU/CSU

Këto ditë jemi mbledhur me grupin parlamentar të CDU/CSU në një diskutim të vështirë me dyer të mbyllura, në lidhje me pozicionin tonë nëse do të duhet të japim dritën jeshile për fillimin e negociatave me Shqipërinë apo jo. Java që vjen do të jetë përcaktuese. Shqipëria nuk ka përmbushur deri tani asnjë nga kushtet për hapjen e negociatave, të përmendura nga Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian, në qershor 2018, veçanërisht paragrafi 54, përveç fazës së parë të procesit të Vettingut. Sistemi i drejtësisë nuk po funksionon, as Gjykata Kushtetuese, as Gjykata e Lartë, as Prokuroria e re e Përgjithshme, as SPAK-u, as BKH-ja. Nuk ka asnjë dënim përfundimtar të zyrtarëve të lartë të përfshirë në krimin e organizuar apo në fushën e luftës kundër korrupsionit, (peshqit e mëdhenj si Tahiri janë shumë të rëndësishëm, nuk janë të vegjël në këtë rast). Nuk keni asnjë ligj të ri elektoral! Trafiku i drogës është rritur. Më pas vijmë tek problemi më i madh që ka të bëjë me blerjen e votës dhe votimet e 30 Qershorit. Kjo është arsyeja pse shumë njërëz këtu në Berlin thonë që Shqipëria duhet të presë deri sa të përmbushë të gjitha kriteret dhe detyrimet për hapjen e negociatave. Por ne do të shikojmë nëse do të ketë ndonjë zhvillim për negociatat, mund të japim një dritë jeshile në përgjithësi, por jo që të fillojmë negociatat.

Cilat janë kriteret që duhet të plotësojë Shqipëria për anëtarësim në BE

“Deputetët e grupimit politik të CDU/CSU, janë tepër të vëmendshëm ndaj progresit të Shqipërisë. Në korrespondencën për gazetën “Shekulli”, ata theksojnë se paragrafi 54 i konkluzionit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të qershorit 2018, duhet të përmbushet pa tjetër.

Në paragrafin 54 thuhet se: Duke pasur parasysh përparimin e mësipërm, veçanërisht në pesë prioritetet kryesore, Këshilli pranon të përgjigjet pozitivisht në përparimin e mësipërm të bërë nga Shqipëria dhe përcakton rrugën për hapjen e negociatave të pranimit në qershor 2019. Në përputhje me rrethanat,

Këshilli nënvizon nevoja kritike që Shqipëria të konsolidojë më tej përparimin e bërë në reformën gjyqësore në veçanti përmes vettingut, dhe të japë rezultate të mëtejshme të prekshme në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar, në veçanti në kultivimin dhe trafikimin e drogës, mirëmbajtja dhe thellimi i momentit aktual të reformës. Kjo përfshin: Avancimin e mëtejshëm të procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në veçanti plotësimit të të gjitha dosjeve me përparësi, dhe përfundimin e krijimit të strukturave të pavarura gjyqësore, siç parashihet me reformën kushtetuese; finalizimin e krijimit të organeve të specializuara, përkatësisht Strukturës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) dhe Gjykatës; forcimi i rekordeve të hetimeve pro-aktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe ato në nivel të lartë.

Për këtë qëllim, Këshilli i bën thirrje Komisionit të monitorojë nga afër përpjekjet e mësipërme të reformës nga Shqipëria dhe do të vlerësojë përparimin në bazë të raportit vjetor të Komisionit.

Këshilli kujton se vendimi për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë do t’i nënshtrohet përfundimit të procedurave parlamentare kombëtare dhe miratimit nga Këshilli Evropian dhe menjëherë pas kësaj do të pasohet nga Konferenca e parë Ndërqeveritare deri në fund të vitit 2019, në varësi të progresit të bërë. Këshilli nënvizon se ky vlerësim i progresit duhet të përfshijë rezultate të mëtejshme të prekshme dhe të qëndrueshme, të cilat përqendrohen veçanërisht në shtetin e së drejtës. Në lidhje me zgjedhjet, Këshilli i kushton një rëndësi të veçantë Shqipërisë duke adresuar rekomandimet e jashtëzakonshme të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Zyrën e Evropës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut.

Këshilli gjithashtu i kushton një rëndësi të veçantë përpjekjeve të vazhdueshme të Shqipërisë për të zvogëluar numrin e kërkesave të pabazuara në mënyrë të dukshme për azil dhe gjithashtu i kërkon Komisionit të sigurojë që kjo të merret parasysh. Këshilli merr parasysh qëllimin e Komisionit për të filluar punën e nevojshme përgatitore”.