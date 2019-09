Fuoristradat e zeza reprezalje nëpër rugë duke u vendosur gjoba pronarëve të linjave të autobusëve ndërqytetas

Ish-Kryeministri Sali Berisha denoncon skandalin që po ndodh me linjat interurbane të vendit, falë udhëzimeve që kanë nxjerrë njeri pas tjetrit dy ministra Transportesh, edhe Belinda Balluku pas Damian Gjiknurit.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, disa fuoristrada të zeza me zero kilometër të blera me taksat tona po bëjnë reprezalje nëpër rugë duke u vendosur gjoba të majme pronarëve të linjave të autobuzëve ndërqytetase duke zbatuar një udhëzim të Damjan tërmetit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Ky eshte narkoshteti i skizoidit sadist!

E pabesueshme gjer ku shkojne narkohorrat!

Lexoni mesazhin, imagjinata e njeriut normal e ka te veshtire te rroke nje udhezim te tille te atyre qe urrejne njeriun e thjeshte! sb

Pershendetje z.Berisha jam nje qytetar nga Jugu i vendit ka me se 6 muaj qe Ministrja Balluku ka nxjer kemish~bardhet ne rruget e vendit me fuoristrada te zeza me zero kilometer te blera me taksat tona po bejne reprezalje neper ruge duke u vendosur gjoba te majme pronareve te linjave te autobuzeve nderqytetase duke zbatuar nje udhezim te Damjan termetit ish Ministrit te Trasporteve qe ndalon ne menyre apsurde dhe pa llogjik hipjen dhe zbritjen e pasagjerve neper qytete ku duan njerzit.

Per shembull ne qoftese nje grua do te shkoj nga Kavaja ne Sarande duhet te shkoj ne Tirane dhe pastaj te merr autobuzi per Sarande nje raste tjeter ishin 15 turista italjan ne plepa te Durresit donin te shkonin ne Sarande pronotuan bileta online tek anxhensia tisa travel qe operon ne ke te linje dhe ne moment qe hipin ne autobuz vijne kemish~bardhet dhe i marin dokumentat shoferit dhe i thone duhet te vinin ne Tirane qe ti merrje duke i vene dhe gjobe 200 mije lek kur ora ishte 13 ne pikun e vapes dhe autobuzi nga Durresi nuk ka vetem ne ora 6 te mengjesit gjithe pronaret jane drejte falimentit se do Damjani dhe Belina transporte me dyert te mbyllura asnjehere nuk ka pasagjer nga Vlora apo Saranda apo nga cdo qytet qe te jene direkte per Tirane jene miks ata duan qe pasagjeri qe udheton per nga Vlora epo Saranda per ne Fier apo cëCerme te Lushnjes duhet te vi ne Tirane dhe pastaj te vi ne Fier thuhet se duan ti falimentoj pronaret Dhe ti marri Blendi Gonxhja me oligartet e Rilindjes.