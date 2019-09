“Do të vijë i Çmenduri për inagurim”, punëtorët si skllevër lajnë gjithë natën bulevardin e Vlorës

Puntoret si skllever lajne gjith naten bulevardin e Vlores se e inauguron neser Edvin Mafia, i cili i shkaterroi trafikun qytetit te Vlores njelloj si me sheshin e rrasave te gurit tashme te thyera e çara ne qender te Tiranes!Lexoni denoncimin e qytetarit te revoltuar dixhital dhe shikoni videon e derguar mbreme. sbMirmbrema zoti sali shikoni esht mezi inates ta shikoj i gjithe mileti se cfar po bejn ne bulevardin e vlores po e lajn se do vij i cmenduri vendit tone per te inaguruar punimet mire bejn qe po lajn e po pastroj mos te behemi egoista por jo me frik por jo vetem 50m ne sjemi budallenj fillojn elajn nga kemet vloren se esht pisllek gjothandej, sdin na ta kapin zoren e tubos po punojn me ulerima nga frika puntoret e shkret se u kan dhen urdher ndersa per ne si popull sjapin urdhra le ta ham pisllekun po kta do varur ne shesh te flamurit do terhequr zvar se po bejn si u do by….vet vjedhin vet komandojn vet intrigojn saqe lajn naten se do vijn intrigantet mos behen pis tallen me ne popullin e shkret kaq kisha flm

