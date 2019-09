Denoncimi i fortë: Mësuesit i kap fshesa e partisë së krimit, zëvendësohen me militantë!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër skandal që po ndodh në sistemin tonë arsimor. Berisha ka publikuar denoncimin e një mësueseje e cila tregon se si mësuesit pa teserë partie po zëvendësohen nga militantët e Rilindjes.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Mesuesit i kap fshesa e partise se krimit

Ata zevendesohen me narkomilitante!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Persh jam nje mesuese qe dua te denoncoj rikthimin e e mesuesve jashte profili qe po’ riinstalohet ne shkollat e Mirdites Pasi Na u njoftua per konkurim me dosje, tani po’ Na nxjerrin ne rruge Duke lejuar te japin vetem militante se gjasme jan me me pervoje pune po’ ne fakt me tesen e partisse.Ku do shkojne me kete praktike qe ne Thame shyqyr u sistemua cdo mesues ne profile se kshu dhe femijet Marrin ate qe Duan, tani del teoria e nje mesuesi per gjethe ciklin 9 vjecare, me pretendimin se nuk plotesohet norma. Flm

Flm dhe mund ta vertetoni nga burime edhe te tuat te sigurta por kjo eshte situata, po’ Na bejne me stres, nje mesuese qe ka mbaru professionale frengjisht para 30 vitesh, ka marre universitetin keto 5 vitet e fundit dhe do jape gjuhe, gjeografi, histori e te tjera dhe nderkohe kemi konkuru brenda profilit.

Te plotesohet nje mesuese gjuhe letersie dhe jo 2 te tilla per te nxjerr jashte loje mesuesit e profileve te tjera