Berisha në ekspozitën e çelur nga ambasada polake në vendin tonë

Ne ekspoziten e çelur nga ambasada polake ne vendin tone, ne 80 vjetorin e fillimit te Luftes se Dyte Boterore, sulmet kunder Polonise nga Gjermania naziste dhe Bashkimi Sovjetik!

Te dashur miq, dje mora pjese ne çeljen nga ambasadori i Polonise, zoti Karol Bachura te ekspozites se pasur ne fotografi mbi sulmin e Gjermanise naziste dhe Bashkimit Sovjetik ne perputhje me paktin Ribentrop-Molotov, rezistencen e fuqishme te kombit polak ndaj ketij pushtimi dhe luften me vetmohim te qindra mijera luftetareve polake ne Europe, Azi dhe Afrike kunder forcave te Boshtit dhe per fitoren e Aleateve.

Ambasadori Bachura ne kete ceremoni paraqiti me vleresimet e tij librin e mjekut dhe historianit te njohur Prof.Dr. Spiro Mehilli “Polonia, viktime e Luftes se Dyte Boterore”.

Me kete rast ai falenderoi autorin per kete veper te rendesishme per publikun shqiptar, e cila e njeh ate me te gjithe historine dramatike qe parapriu dhe shoqeroi fillimin e Luftes se Dyte Boterore. sb