Basha me video-mesazh: Edi Rama, artist i mashtrimit! Pasuri dhe luks për vete, papunësi, varfëri e pasiguri për njerëzit

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka çelur sot një seri video –dëshmish me titull “Gënjeshtra”, në të cilat, provon me zë dhe figurë, sesi i mashtron qytetarët shqiptarë Kryeministrit i luksit. Në videon e publikuar sot, Basha ka rrëzuar me prova “betimin” e Ramës, se nuk ka bërë dhe as do të bëjë kurrë pushime jashtë shtetit si Kryeministër.

Por, e para vjen, dëshmia e tij si kryeministër për pushime me familjen në SHBA; më pas, ekspozitat private që ka hapur në Berlin dhe Paris, të deklaruara si private në kohën kur ishte në detyrë kryeministër dhe më tej akoma, pjesëmarrjen në stadiumet dhe ndeshjet e rëndësishme nëpër botë. Ndiqni videon dhe mesazhin e plotë të Lulzim Bashës.

Postimi i kryetarit Basha

Edi Rama është artist i mashtrimit. Gjithçka që ka premtuar, gjithçka që ka thënë ka qenë mashtrim me qëllim për të vjedhur dhe grabitur bashkë me kriminelët dhe oligarkët. Çdo projekt, program dhe politikë është mashtrim për shqiptarët në shërbim të oligarkëve.

Pasuri dhe luks për vete, papunësi, varfëri dhe pasiguri për njerëzit. Mashtrimeve dhe gënjeshtrave të Hajdutit Psiqik ji ka dalë boja. #HajdutiPsiqik #RamaIk #ShqipëriaSiEuropa