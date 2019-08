Zbulohet i dënuari tjetër që Rama ka emëruar në këshillin e Bashkisë Shkodër

Evoluimi i Partisë Socialiste në Rilindje dhe më pas në organizatë kriminale, duket se nuk e kishte parashikuar askush, përveç atyre që sot po e komandojnë.

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka publikuar një tjetër denoncim të fortë nga qyteti i Shkodrës, ku mesa duket Valdrin Pjetri nuk paska qenë i vetmi person me të shkuar kriminale në parti.

Në mesazhin dërguar ish-kryeministrit Berisha, qytetari denoncon, se këshilltari i ri i Bashkisë së Shkodrës, Elson Çeliku, ka qenë i dënuar në Norvegji për trafik droge.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Krimi vershon nga te kater anet ne narkoshtetin e Edvin Mafise!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhita!. sb

Mirmrama Doktor, do doja te ndaja me ju nje info ne lidhje me keshilltarin e ri te Bashkise Shkoder, Elson Çeliku eshte i denuar ne Norvegji i kidhur me grupe kriminale dhe trafik droge ku nuk mund te shkele me territorin e saj, te gjithe e di ne se per cfare eshte denuar.