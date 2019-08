Thirrja e Berishës: Trajtojeni Top Median dhe News24 si halenë ultramoniste personale te Edvin Kristaq Mafise, ERTV!

Sali BERISHA

Te dashur miq, narkoshteti i Edvin Mafise eshte versulur me terbim dhe urrejtje te papermbajtur kunder mediave te pavarura me qellimin makaber, shkaterrimin dhe heshtjen e tyre.

Ne kete kontekst, ai vendosi Blushin ne krye te Top Medias per t’i shkaterruar ato apo shnderruar ne nje tualet te narkoqeverise se tij.

Ne kete kontekst, kjo monster e fjales se lire organizoi se bashku me Blushin e tij apo Arben Malaviten dhe Baton Stanishiqin takimin famekeq ne budrumet e Restorantit te njohur Padam, qe kishte si qellim kryesor heshtjen e televizionit Klan, ne veçanti te emisionit Opinion dhe debatit qe zhvillohet ne kete emision, te cilin ky armik i eger i debatit nuk e kontrollon dot.

Po ne kete kuader dhe po me Blushin e tij vasal e mjeran, me qellim qe ti ule audiencen televizionit Klan, merr vendimin zuzar, shkel kontraten dhe bllokon transmetimet e tij ne platformen e Dixhitalb duke gjobitur keshtu me rreth 200 euro, 160 mije abonente, te cilet i ftoj te ngrene secili padi me drejtim Starsburgun ndaj ketij akti banditesk e zuzar.

Per te shuar zerat e pavarur qe e “helmojne”, siç do shprehej vet bashkeshortja e tij çdo dite, shpirtin e tij katran te zi, ky xhelat i fjales se lire hartoi ligjin e krijimit te gjykates se partise per ti kaluar ne gijotine mediat dixhitale, portalet dhe rrjetet sociale qe guxojne te shkruajne kunder tij.

Stuhia e urrejtjes ndaj fjales se lire dhe mediave te pavarura kulmoi me goditjen shkaterrimtare qe binomi Edvin Mafia – Arben Malavita u dhane keto dite emisioneve me te shikuara dhe vleresuara nga publiku te News 24, TPZ dhe A Show te gazetareve dhe analisteve te mirenjohur dhe te pavarur Ylli Rakipi, Fatos Lubonja, Andi Bushati dhe Adi Krasta, te cilet duke refuzuar te blihen nga kupola mafioze dhe ne emer te interesit publik, me guxim dhe pergjegjesi profesionale dhe qytetare qendruan te palekundur dhe te pavarur ne analizat, kritikat dhe denoncimet e narkoshtetit, kleptokracise, te rregjimit te Edvin Mafise dhe Arben Malavites.

Me kete akt, njelloj si ne nje diktature, televizionit 24 News iu dha nje goditje eventruese, vdekjprurese. Ky krim i shemtuar ndaj mediave te lira u be i mundur nga nenshtrimi pa kushte i pronarit te kesaj kompanie televizive, qe mbart ne vehte koncepte primitive per median si parzmore te tij personale dhe tualet i narkoshtetit dhe jo zedhenese e interesave publike, nderkohe qe vala e transmetimit nuk eshte e pronarit as dhe krye kreut te meduzes por eshte e publikut dhe vetem e publikut.

Kjo goditje e pashembullt ndaj mediave ngarkon me faj te rende moral edhe ate qe pranon te mbushe boshllekun e krijuar ne sherbim te narkoshtetit duke shkelmuar mbi dinjitetin dhe integritetin e vet njerezor dhe profesional.

Duke denuar me ashpersine me te madhe keto veprime qe kane si qellim te vrasin fjalen e lire, shpirtin e lirise, iu bej thirrje mbare shqiptareve, forcave politike opozitare, intelektualeve dhe te gjitha personaliteteve te vendit te trajtojne Top Median dhe News 24 njelloj si ERTV, halen ultramoniste personale te Edvin Kristaq Mafise! sb