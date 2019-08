Të rintë e Librazhdit i bashkohen lëvizjes për ndryshim dhe rikthim të vendit në normalitet

Partia Demokratike dhe lideri i saj, Lulzim Basha janë kthyer në burim frymezimi, shprese dhe besimi për të rinjtë, jo vetëm të FRPD-së, por të gjithë atyre që e duan lirinë dhe nuk bien pre e rilindjes së vdekur, nuk bien pre e drogë dhe prostitucionit që tashmë është kthyer në refren nga qeveria e edver rames.

Forumi rinor i PD-se në Librazhd por dhe shume te rinj te tjere u bashkuan ne levizjen per ndryshim dhe rikthimin ne normalitet te vendit, u bashkuan per stopimin e vjedhjeve nga uzurpatoret e institucioneve, u bashkuan qe te ndalojne me cdo kusht emoragjine e largimit nga vendi te bashkemoshatareve te tyre dhe i treguan mafiozit ne protesten e 13 Qeshorit 2019 se Librazhdi ka zot lirine dhe jo autokracinene, me vendosmeri dhe te pathyeshem keta te rinje vitale u perballen me kryeM(drogmeni) i cili mori arratine rruge e pa rruge nga lugjet e fshatit dragostunje dhe arriti ne takimin gjasme elektoral i menderosur( qelbi qytetin tone te paster).

Keta te rinje, u bene pjese e takimit nje kafe me kryetarin z. Basha ne qender te qytetit ne 29 Korrik 2019, entuziaste duke besuar se e ardhmja eshte ketu, jeta ndertohet ketu, vlerat e individit jane ketu ne vendin tone qe te paret e kane mbrojtur me aq fanatizem edhe pse horrat nen cadren e komunizmit e shaterruan per 50 vjet dhe tani po e grabisin bijte e tyre nen emrin e rilindjes nje sekt qe per fatin e zi te shqiptareve kan uzurpuar kushtetuten dhe ekonomine.

Rinia e Librazhdit por dhe e mbare vendit eshte ngritur ne lartesine e detyres qe vendi kerkon per largimin e kriminelit dhe mbeshtetesve te tij nga pushteti i kacavidave dhe votave te vjedhura.

Une jam krenar per FRPD-ne e Librazhdit, per te rinjte e te rejat qe nuk jane pjese e keti forumi por u bashkuan me kauzen per nje ndryshim thelbesor te sistemit qe eshte kalbur nga kembet tek koka duke kthyer besimin per te ardhmen qe jeten e tyre ta ndertojne ketu dhe vetem ketu.

Bujar VRETO

Kryetar i Degës së PD Librazhd

20-08-2019