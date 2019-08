Raportimi në media: Pasuria marramendëse e Ramës arrin 1.5 miliardë dollarë

Kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij, janë akuzuar shpeshherë për vjedhje në tendera, apo shpërdorim të parave të buxhetit të shtetit. Mjafton të përmendin rastet e Milot-Balldren apo Orikum Dukat, ku kostot janë jashtë normales.

Këto projekte nuk janë të vetmet, pasi ka shumë raste të tjera, ku Rama ka kënqur orekset e tij dhe të oligarkëve pranë tij. “Nova Media Albania: shkruan se Rama sot për sot është njeriu më i pasur në botën shqiptare me 1.5 bilion dollarë.

Po kjo media shkruan se Rama ka investuar shumë para jashtë Shqipërisë. Sipas “Nova Media”, Rama i ka filluar abuzimet që kur ishte kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe më pas e rriti dozën kur u bë kryeministër. Në të njëjtën kohë thuhet në shkrim, se militantët janë të lumtur me 300 mijë lekëshin, ndërsa shumica e shqiptarëve jetojnë në kufijtë e skamjes.

Postimi i Nova Media Albania

Dikur ishte një piktor i dështuar, ndërsa sot është njeriu më i pasur i botës shqiptare. Pasuria e Edi Ramës llogaritet me shumë se 1.5 bilionë dollarë, shumë para janë investuar jashtë shqipërisë ne biznese si Real State dhe kompani siguracionesh.

Sipërmarja e Edi Rames është aq e madhe dhe aq e fuqishme, sa do ta kishte zili edhe bilioneri Tramp, që ju desh 70 vjet te ngrinte pasurine e tij. Pasuria e ketij paraziti medioker vjen nga abuzimet dhe vjedhjet qe ka bërë gjatë kohës që ka qënë kryetar bashkie ne Tiranë dhe me vonë u rrit me hapa galobante kur u be kryeministër.

Shqiperia ndodhet ne nje borxh të madh financiar, shqiptarët në kufijtë me te ulëta të skamjes, politika nē një qorrsokak, kurse Kadafi me konkubinat e tija jeton ëndrrën shqiptare. Qorrat militantë socialistë as nuk duan të dinë, mjafton 300 mijë lekshi që marin dhe janë të lumtur.