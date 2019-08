Rama, tallje me qytetarët e Vlorës! Bulevardi shumë i ngushtë, parkohet mbi trotuar, s’ka as stacion autobusi

Qytetari dixhital denoncon rikonstruksionin e bulevardit Ismail Qemali, Vlore!Ai thote se eshte nje talle dhe shperdorim fondesh!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e tij. sbPershendetjE dr Po ju shkruaj per te denoncuar nje tjeter problem ne qytetin e VloresBulevardi i rikonstruktuar Ismail Qemaili Vlore eshte komplet nje tallje,dhe shperdorim fondesh.Te gjithe qytetaret e Vlores levizin me shume veshtiresi,Pasi rruga eshte shume e ngushte,parkimi eshte mbi trotuar,makinat hipin mbi trotuar ,dhe bllokohet trafiku.Por me e keqja s ka as stacion autobusi.Autobusi ndalon ne mes te rruges,bllokohet trafiku komplet ,dhe makinat presin ne varg sa te iki autobusi.Eshte thuajse e pamundur te qarkullosh normalisht.Ne vend te zgjerohen rruget,ngushtohen.E shkaterruan qarkullimin ne Vlore

