Rama sot i nxorri horrat fytyrëzbuluar në Shkodër, shumë shpejt do t’i shesë si legena…

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka dënuar konstituimin e sotëm të Këshillit Bashkiak në Shkodër, të cilin e quan fytyrën e maskarenjve që nuk mund të fshihen dot kurrë.

Vasili shkruan në një postim në Facebook se, “e zgjodhën fundin e tyre shumë të keq për hesap të një kryeministri, që do t’i shesë si legena, megjithatë ky është halli i tyre….fundi i tyre nuk ndryshon”.

Postimi i plotë i Vasilit

Mirenjohje per horrat ne Shkoder sot qe dolen fytyrezbuluar.

Qe te gjithe me kollare,me uniforme apo civile me canta te zeza me rrip ne qafe dolen sot me fytyre te zbuluar dhe shkelen cdo ligj dhe hyn ne nje armiqesi nga e cila nuk shpetojne dot kurre.

Mirenjohje celulareve dhe kamerave sepse tashme keto fytyra maskarenjsh nuk mund te fshihen dot kurre.

E zgjodhen fundin e tyre shume te keq per hesap te nje kryeministri, qe do t’i shese si legena, megjithate ky eshte halli i tyre….fundi i tyre nuk ndryshon.