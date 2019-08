Qumështi i bletës, eliksiri që zgjat jetën

Qumështi i bletës është hulumtuar gjerësisht në laborator, në epruveta, në kafshë, dhe në njerëz. Efikasiteti i qumeshtit të bletes është provuar tashmë nga testi i kohës dhe nga miliona raste të përdorimit në njerëz.

Plus, qindra studime shkencore janë kryer, duke konfirmuar se qumështi i bletës është me të vërtetë një nga ato eliksire të rralla, që ndhmon mjaft shëndetin e njeriut, pa efekte negative. Edhe në qoftë se miliona dollarë do të vazhdojnë të shpenzohen në kërkime mbi qumështin e bletës, nuk do të arrijnë gjë tjetër, veçse do të konfirmojnë atë që është e njohur tashmë: se ky eliksir enzimatik lehtëson një gamë të gjerë të ankesave dhe madje shfuqizon sëmundje të caktuara plotësisht.

Siguria është një nga shqetësimet më të mëdha sa i përket substancave natyrore. Askush nuk dëshiron të marrë diçka që mund të ketë efekte anësore. Qumeshti i bletes është plotësisht i ngrënshëm dhe është i sigurt për të gjitha moshat, duke përfshirë foshnjat.

Qumështi i bletës (Pelteja Mbretërore siç quhet ndër popuj të tjerë) ka dhënë rezultate në një gamë të gjerë, duke përfshirë mundësinë që të ndjehesh me një shëndet të jashtëzakonshëm si kurrë më parë. Cilësia dhe besueshmëria e lëndëve të para është gjithashtu një shqetësim i rëndësishëm.

Qumështi i bletës është një substancë e rrallë, është një nga më të sigurtat e të gjitha shtojcave ushqimore, por ka një shans të vogël për reaksione alergjike. Disa individë mund të jetë alergjik ndaj thumbit të bletës, ndaj produkteve të bletëve, duke përfshirë mjaltë, polen dhe qumësht blete. Në këtë rast, duhet të vazhdojë me pak kujdes.

Fillohet duke marrë një sasi të vogël, pastaj gradualisht duke e rritur atë. Qumështi i bletës është një substancë e tillë, që në mënyrë ideale, të gjithë duhet të përpiqen të përfitojnë prej saj.

Hulumtimet kanë vërtetuar se qumështi i bletës ndihmon shëndetin e njeriut në mënyra të shumta. Askush nuk është i sigurt saktësisht se si funksionon. Në fakt, ishte Dr. Saenz i Institutit Pasteur (Luis Pastër) i cili shpalli se qumështi i bletës posedon “veti të shquara dhe misterioze shërimi”.

Vetitë medicinale të qumështit të bletës janë shumë më të rëndësishme, se ato që rezultojnë nga terapitë e drogave farmaceutike. Është e dobishme në pothuajse gjithçka.

Në Geriatri (efekt antiplakje)

Dhjetëra studime tregojnë që qumështi i bletës bllokon procesin e plakjes. Ky përfitim është parë edhe me përdorimin lokal mbi lëkurë, edhe nga brenda. Lokalisht, qumështi i bletës e mban lëkurën të zhdërvjellët dhe mban lagështinë. Ai gjithashtu siguron ushqim, duke ndihmuar qelizat e lëkurës të rigjenerohen. Qumështi i bletës përmban hormone steroide, të cilat eliminojnë ënjtjen dhe inflamacionin.

Hormonet steroide gjithashtu rritin funksionin e organeve kritike, si hipofiza, gjwndrat adrenale dhe vezoret, funksioni i të cilave wshtw në rënie me moshën. Kur merret nga brenda, qumshti i bletes është një tonik i tillë i fuqishëm, që lufton plakjen në të gjitha organet. Dr. Saenz thekson faktin, se qumështi i bletës është burimi, pasuria e një faktori të fuqishëm anti-plakje:

Qumështi i bletës përmban një numër vitaminash, të cilat posedojnë kompetenca anti-plakje. Qumështi i bletës ofron ushqyesit e nevojshëm për trurin, duke përfshirë edhe acid Pantothenik, tiaminë, niacinë, serotoninë, inositol, fosfolipide dhe acetilkolinë. Acidi Pantotenik -vitamina B5 që lufton plakjen.

Forma e tij që gjendet në qumështin e bletes punon më mirë dhe agresivisht sesa tipi sintetik. Forma sintetike e vitaminës kërkon doza më të mëdha për të dhënë të njëjtat përfitime. Acidi Pantothenik, kjo vitaminë është një nga më të gjithanshmet substanca anti-plakje të njohura.

Kjo vitaminë bllokon plakjen brenda lëkurës, plus ajo mban gjëndrat e veshkave në shëndet optimal. Kur gjëndrat e veshkave dështojnë, plakja përshpejtohet. Në kafshët eksperimentale, gjatësia e jetës është rritur thjesht duke shtuar acid Pantothenik.

Acidi pantothenik gjendet kryesisht në organet e kafshëve, kokrrat e mbira të drithërave dhe farave, e verdha e vezës, salmon dhe gjalpi i kikirikut. Në një dietë të zakonshme, të pakujdesshme, ne nuk marrim sasinë e duhur të acidit pantotenik (vitamina B5). Sidomos të moshuarit dhe ata qe ndjekin një dietë të rreptë me yndyrna të ulëta janë të mangët në acid Pantothenic. Qumështi i bletës ofron mikro-doza të vitaminës, por, mjaft të përthithshme tepër, në sajë të enzimave të pazakonta që ka produkti i bletës.

Qumështi i bletës fuqizon funksionin e sistemit nervor, veçanërisht të sistemit nervor simpatik, i cili është tepër jofunksional në pleqëri. Gjithashtu përmirëson funksionin e veshkave. Gjëndrat e veshkave kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe sëmundjet në pleqëri janë të lidhura me çrregullimet e metabolizmit të sheqerit në gjak.

Një shumëllojshmëri studimesh pretendojnë se qumështi i bletës shfuqizon simptomat mendore, duke përfshirë depresionin, ankthin, nervozizmin, humbjen e kujtesës dhe pagjumësinë. Qumështi i bletës përmban ushqyesit që ndërtojnë neurotransmetuesit në tru, ne vecanti, permban acetilkolinen, gjë që çon në përmirësimin dramatik të kapacitetit mendor të vëzhguar nga disa studiues.

“Sëmundjet mendore tek të moshuarit shpesh përmirësohen në mënyrë dramatike pas terapisë me qumësht blete”. Me këto fjalë, studiuesi Dr. Binet vuri në dukje se qumështi i bletës është efektiv në largimin e shqetësimeve mendore, që shoqërojnë sëmundjet në pleqëri. Royden Broën përshkruan një rast të sëmundjes Parkinson, që u përmirësua në mënyrë dramatike. Mjekët gjermanë e përdorën atë, duke paraqitur disa raste remisioni (përmbysje të sëmundjes).

Pas studimeve për efektin anti-plakje të qumështit të bletës, Dr. Saenz erdhi në këtë përfundim: “Pelteja mbretërore (qumështi i bletës) lejon njeriun të vendosë ekuilibrin e tij biologjik dhe të përballojë plakjen me optimizëm dhe qetësi… Natyra ka krijuar një ilaç të vërtetë për të moshuarit dhe për të shtyrë kufijtë e procesit të plakjes natyrore. “Kjo është konfirmuar nga hulumtuesit në Universitetin e Kalifornisë Jugore, të cilët pretendojnë se qumështi i bletës është një nga substancat e pakta, të afta për ta mbizotëruar orën gjenetike, duke bllokuar plakjen qelizore.