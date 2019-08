Po vjedhin si derra!

Zëdhënësja e PD, Ina Zhupa në një postim në rrjetet sociale i ka adresuar një mesazh zv.kryeministrit Erjon Braçe, sa i përket projektit të rrugës së Kombit.

Zhupa shkruan se qeveria ka bërë gjithçka për ta penguar projektin e këtij aksi dhe në rastin më të parë i vendosën traun.

Postimi i Zhupës:

6 vjet ne pushtet. Asnje fakt te vetem per abuzime ne vepren me te madhe infrastrukture te vendit ne rrugen qe lidhi shqiptaret.

Ndersa vjedhin si derra, vijojne kengen e qyqes per kete rruge qe kurre se deshen, bene gjithcka per ta penguar. E ne rastin me te pare i vendosen traun, te vjedhin dhe te ndajne perseri shqiptaret. Nuk fshiheni dot me te njejten kenge nga vjedhjet marramendese qe beni cdo dite, ne cdo projekt, kudo.

Meqe ra fjala per ate vjedhjen te unaza kush mban pergjegjesi? Po per 600 metra bulevard gati ne mes te Tiranes, 5.7 milion euro? Mashtrues dhe qesharak ne kulm!