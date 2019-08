Pas Valdrin Pjetrit, Rama do të dorëzojë edhe Olsi Ramën!

Pas Valdrin Pjetrit, Rama po përgatitet të dorëzojë edhe vëllanë etij Olsi Rama për të cilin ka dokuemhta të plota për lidhjen me trafikun e kokainës. Edi Rama për të shpëtuar lëkurën e tij po shet edhe vëllain e tij, Olsi Ramën. Kështu shkruan në një postim të tijin në Facebook ish kryeministri Sali Berisha. Sipas tij, kryeministrit po i shtrëngrohet laku në fyt.

Berisha shton se, Rama është i informuar për lidhjet e vëllait të tij me grupin e kokainës së Xibrakës.

Postimi i plotë i ish kryeministrit Sali Berisha:

Edvin Mafia per lekuren e tij po shet Olsi Drogen! Miq, Edvin Droges po i shtrengohet laku ne fyt!

Pasi e kishte mbrojtur deri sot Valdrin Drogen dhe kishte bllokuar hetimet, sot ai ne nje postim ne tëitter deklaro:

“Jo Valdrini, po vëllai im të jetë ( fjala eshte per Olsin), s’ka shans të hedhë asnjë hije dyshimi mbi PS dhe mbi mua, në raport me ligjin e me besnikërinë ndaj popullit! Përgjegjësia për çdo akt individual të padenjë është individuale,( me fjale tjera eshte e Olsit dhe jo familjare)

Edvin je i pashprese, cfare eshte e Olsit eshte edhe e jotja dhe kjo eshte e dokumentuar.

Miq, kete deklarate Edvin Droga e beri per Olsin sepse duket se eshte informuar se eshte i dokumentuar me ze dhe figure bashkepunimi i ngushte i Olsit me kreun e grupit te Xibrakes, Genti Xhixha, te cilin vellaçko Olsi e percolli nga Shqiperia pas leshimit te urdher arrestit nga prokuroria. Perveç kesaj, vet Edvini eshte ne tave por duket se po pregatit Olsin qe te deshmoje kunder pergjegjesise dhe implikimit familjar.

Ndaj dhe Edvini mbyll postimin e tij ne tëitter: “Përgjegjësia jonë është si reagojmë ndaj një akti të padenjë individual!”! Edvin, akuzoje sa te duash Olsi drogen, vete nuk ke shpetim. Rama ik! sb