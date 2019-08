Njihuni me gjykatësin që i dha mandatin narkokryetarit monist të Kukësit, që me rojet e tij vjedh dhe banka

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, kryetari i Gjykatës së Kukësit Isuf Shehu pasi i dha mandatin kandidatit të Ramës, Safet Gjici ha dreka e darka me të.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Njihuni me narkogjykatesin qe i dha mandatin narkokryetarit monist te Kukesit, Gjici qe me rojet e tij vjedh dhe banka. sb

Doktor ky qe ta kam derguar ne foto me siper eshte Isuf Shehu kryetar i gjykates se rrethit gjyqesor Kukes, shikojini fotot me siper me Gjicin ne tribuna takime dhe mbledhje sikur te ishte vartes i tij dhe ky eshte ai qe i ka dhene vendimin e gjykates per mandatin e ktij capit te bushtrices Safet Gjicit.