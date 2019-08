Një vjedhje taze nga Gonxhe i korrupsionit dhe ndrikull Riformato!

Një punonjës i Drejtorisë i Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor në Tiranë, ka denoncuar vjedhjen e radhës që po përgatisin në bashkëpunim ministrja e Transporteve, Belinda Balluku, dhe Drejtori i Patentave, Blendi Gonxhe, të cilët do të rikonstruktojnë godinën e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në Tiranë, ndërkohë që kjo godinë u inagurua vitin e kaluar.

Denoncimi është bërë edhe nga ish-kryeministri Berosha që shkruan ‘Akuza për një vjedhje taze për Gonxhen e korrupsionit dhe ndrikull Riformaton!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Doktor. Desha t’ju Informoja per dicka qe pritet te ndodhe tek drejtoria rajonale e sherbitit te transportit rrugor ne Tirane. Po pergatitet vjedhja e radhes nga Belinda dhe Blendi Gonxhe. Nuk ka as nje vit qe u rikonstruktua godina e drejtorise, tani kane njoftuar qe do ta rikonstruktojne perseri. Verifikojeni tek faqja e dpshtrr ne fb. Gjasme kane bere disa lejtesira te vogla ne lidhje me lejet e drejtimit dhe qarkullimit dhe po i shesin si reforma te medha.

Besoj se jane per te hedhur hi syve qe te mos shikoje njeri megavjedhjen. Godina eshte shume funksionale keshtu sic edhte dhe pothuajse e re.Vjet u be nga fillimi madje dhe me peme te reja qe pamvaresisht se u moren leket nga buxheti i shtetit, u paguan dhe nga punonjesit e thjeshte sepse keshtu ju tha ish drejtori (njeri i Blerina Gjylametit) dhe nuk u ndien se i kercenonte me heqje nga puna. Tani si duket duan te vjedhin prap.Ja dhe fotot si duan ta bejne.