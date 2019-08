Një kryeministre si Vjosa…

Nga Kreshnik ÇOLLAKU

Hera e pare qe jam njohur me Vjosen ka qene ne Washington DC.

Ishte koha kur plazmohej Pavaresia e Kosoves dhe formimi i shtetit te ri. Washingtoni ishte epiqendra strategjike e gjithe asaj perpjekje titanike kombetare por dhe e diplomacise shqiptare e cdo ane te kufirit.

Kosova,pavaresia e saj ishte prioriteti i politikes tone te jashtme.

Washingtoni vizitohej dendur nga aktore politik shqipetar nga te gjitha trojet,sidomos nga Kosova. Personalitet amerikane qe takonin ishin nder me te lartat e me te rendesishmet e diplomacise dhe politikes amerikane.

Faktori shqiptar dhe diplomacia amerikane ishin bere Nje.

Gjithkush qe ka ndjekur zhvillimet e ka marre te mireqene kete bashkerendim strategjik perfekt,si nje dhurate fatlume. Njerezit me te drejte shihnin efektet publike dhe entuziasmoheshin,por pak e dinin se e gjitha kjo kishte ne baze bashkerendimin e perditshem te palodhur te atyre “heronjve te heshtur” qe perpunonin organizonin koordinonin e ndiqnin ne teresi proceset. Nje prej ketyre heronjve te heshtur te cdo levizje takimi deklarate nisme nga Kosova ishte Vjosa Osmani.

Nje diplomate e shkelqyer,nje performance brilante. Perhere modeste perhere larg kamerave fotove,me nje sjellje prej misionareje dhe misioni ishte Kosova.

Njohja jone me tej u shnderrua ne miqesi. Vjosa si mike ishte njeriu plot energji,plot ide. Vjosa ishte mikja e mencur nga mund te merrje mbeshtetje e keshillen por dhe kritiken me perkushtim njerezor te sinqerte.

Prindoni,ishte mik me i hershem se Vjosa,ai ishte nder antaret e afte te stafit te senatorit McCain,patriot i mencur,nje njohes i mire i Kongresit te SHBA, nder ato djem qe e nderojne shqiptarine.

Vjosa me Prindonin me pas krijuan familje. Nje familje e shkelqyer,e Vjosa serish jep me te miren. Edhe pse permes ngarkeses se politikes nje nene e perkushtuar e nje bashkeshorte e denje.

Vjosa u angazhua ne politike e ne politike “beteja” eshte urdheri i dites. Une nuk cuditesha per forcen dinjitetin dhe integritetin se si Vjosa zhvillonte betejat e veta e mbronte ate cka besonte. Politikania mendje kthjellet dhe fjale mprehte nuk ishte surprize per mua.

Sot,LDK e Kosoves simotra historike e PD se Shqiperise,perzgjodhi si kandidate e neser si kryeministre Vjosen.

E perjetova lajmin me kenaqesine e mikut dhe me krenarine e aleatit dhe me admirim per kete perzgjedhje te mencur,ngaqe i bindur se pjekuria politike e LDK per te dhene flamurin e betejes nje politikaneje te re te nje formimi brilant do te jete nje perzgjedhje fituese.

Sfidat qe presin Kosoven jane te medha e jo te lehta.

Por une kam bindjen Vjosa do tia dale.

Nje kryeministre si Vjosa do te beje Kosoven krenare.

Urime dhe Good Luck Vjosa..✌🏻✌🏻