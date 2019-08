Një ditë në arat e Taulant Ballës ku hashashi mbillet dhe tregtohet si duhan

Autokrati Balla me te emruarit e tij ne çdo nivel te komitetit ekzekutiv dhe ne institucionet e tjera, kaluan pushimet per se mbari ne vendet me te bukura panoramike te Shqiperise dhe ne atraksionet me te frekuentuara te Europes. Keto vende perrallore kuptohet nuk mundet ti eksplorojne njerzit e thjeshte me te ardhura mesatare apo te uleta por vetem ata qe po grabisin taksat, vetem ata qe hashashin e mbjellin dhe tregtojne si duhan, vetem ata qe territore te tera i kane kthyer ne sherbim te tyre duke shfrytezuar banoret si sklleverit e kohes faraonike.

Barkderrat kanë lënë plazhistet dhe janë kthyer ne karriget e zaptuara nga vjedhja e votes, me ngjyre çokollate, me lekure te hidratuar bene nje koncert ne qender te qytetit me disa miliona lek por pa ndonje problem se punet u shkojne vaj dhe askush su kerkon llogari per parate qe i bejne rrush e kumbulla pse rruget jane shkaterruar, pse shkollat jane ne dite te hallit kur viti akademik eshte ne dere, pse spitalet jane pa ilace, shtreter te degraduar, pisllek pa kufi, pse energjia elektrike nderpritet orar pa orar dhe pajisjet elektrike digjen dhe ska demshperblim por kush nuk paguan ne kohe nje fature te energjise apo ujit futet ne burg, pse uji vadites shkon ne sherbim te HEC-eve dhe qindra Ha toke ka mbetur pa vaditur dhe jane thare pemet, perimet, te mbjellat e cdo gje qe toka prodhon, ku shkojne parate qe buxheti akordon per mirembajtje te rrugeve e tjer…

Une me drejtues te seksioneve po shkoj, lagje me lagje, fshat me fshat duke vezhguar nga afer situaten por me thene te drejten pa anesi politike me keq se po trajtohen banoret e trevave te Librazhdit nuk besoj se ka ne Shqiperi. Eshte per te ardhur keq se si me shpejtesine e zerit po boshatisen trojet dhe te rinjt e te rejat po ikin ne Gjermani e shtete te tjera. Eshte per te ardhur keq si jane katandisur rruget dhe askush nuk pyet per te semuret apo banoret e moshave te treta qe kane mbetur ne keto zona. Te rrjedhin lotet kur shikon si jane thare perimet, pemet, dhe te mbjellat pasi babesia e pushtetit me grykesit e Hecve nuk zbatojne ligjin qe nga 15 maji deri ne 15 shtator nuk duhet ta nderpresin ujin e vaditjes per te prodhuar energji. Eshte vajtuese kur degjon pleqt e plakat qe luten per femijet e larguar dhe trojet qe do i lene pa zot.

Banoreve ju eshte sosur durimi dhe po presin me besim te madh se keta hajdute qe erdhen ne pushtet me mashtrimet e shekullit do largohen nga karriget e vjedhura dhe ne pushtet do vije alternativa e z. Basha qe eshte shpetimtare per njerzit dhe vendin.

Askush nuk na ndal per te verteten!

Bujar Vreto

Kryetar i Degës së PD Librazhd