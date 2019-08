“Më mirë të vdesësh në këmbë se sa të jetosh në gjunjë”

Bardh SPAHIA

Qendresa, mospajtimi me te keqen e beteja pa u lodhur, edhe me sakrifica te forta, jane vlerat qe ndajne demokratet. Valdrin Pjetri ashtu si shume te ngjashem te tij u flaken nga politika pikerisht per shkak te denoncimeve te PD. Shqiperia sot ka enkas nje ligj per te frenuar Edi Ramen, qe kriminelet i fut nga te mundet si ne pushtet qendror ashtu edhe vendor.

Eshte nje beteje qe mban siglen e PD, qe do vazhdoje derisa zyrat e shtetit shqipetar, te dendura me Valdrina, te pastrohen. Kjo e jona eshte beteje qe nuk erresohet dot nga askush! Jane keto vlera, besimi ne shtetin e se drejtes dhe triumfi i demokracise fryma qe bashkon demokratet e jo emrat e pervecem.

Kjo eshte zgjedhja e demokrateve, e testuar shpesh ne Shkodren tone dhe se fundi edhe me rastin e Valdrin Pjetrit. Nuk eshte rruga me e thjeshte apo me e lehte, por eshte me e qendrueshmja, eshte rruga qe duan demokratet e ndershem dhe me e sigurta.

“Vlerat jane kuptimi qe zgjedhim t’i japim jetes”, thoshte Jean-Paul Sartre.

Lum kush e kupton e i jep kuptim dinjitoz jetes e kontributit te vet!