Librazhdi i zhytyr në korrupsion e mjerim nga tutori i Taulant Ballës, do të kthehet çdo qindarkë e grabitur nga taksat

Banore te qytetit tim, po mendoj qetesisht per arsyen e vetme qe situaten e rende te krijuar ne komitetin ekzekutiv te Librazhdit dhe kjo nga vjedhjet e medha te taksave, perfituesit (hajdutet) mos e kthejne ne sherbim te tyre si denoncim per te demtuar imazhin politike te Taulantit (mulla omari) nga Partia Demokratike, vendosa te vazhdoj me te vertetat duke instrumentalizuar problematikat qe pjesa e lefaqeneve perfitues te ndonje kocke te kthehen vetem ne qesharake dhe te urryer per komunitetin e ndershem qe per fatin e mire ketu ne Librazhd jane mbi 95 %.

Jane kryer disa punime pa standarte te cilat u shkaterruan pa mbushur 1 vitin te marra ne dorezim (fusha e sportit, rruga auto ne vije te drejte me fushen e sportit, qendra e qytetit, sistemimi i brendeshem i lagjeve 1 dhe 2) dhe kjo eshte e kuptueshme pse nuk ka cilesi, se ne destinacion shkon vetem 30% e parase te prokuruar dhe pjesa tjeter dihet tashme qe ka perfunduar ne vaskat me qumesht, bizhuteri te endrave qe dhe faraonet do i kishin zili, ne hotele me pese yje, ne kater apo pese shtepi per hajdut, investime ne HEC-e, kostume firmato dhe cigare puro mbas pilafi, me pak fjale te bejme qef sot dhe te kemi cezmen e pashtereshme neser .

Deshtaket (e mulla omarit) te zene ngusht para kesaj situate te rende kane mobilizuar,punetoret e ujesjellesit, gjelberimit, rrugeve rurale bashke me makinerite e renda dhe po bejne punime per te riparuar demet e medha qe dalin ne drite cdo dite e me shume.

Une sot do ju sjelle te ilustruar, me foto se si perdoren punetoret dhe makinerite ne varesi te komitetit ekzekutiv per te mbuluar vjedhjen e madhe qe eshte bere ne keto vepra te marra ne dorezim para nje viti (per rrugen ne vije te drejte me fushen dhe vete fushen e sportit).

Tek rruga per te cilen po denoncoj publikisht eshte care asfalti i ri dhe po rihapen kanalet e ujrave te zeza pasi po qelbet Qyteti. Une mendova se vazhdon era e rende nga mbushja e potureve te kryemafiozit rama qe doli ne mallet e dragosunjes nga populli i Librazhdit qe me guxim se lejoj te futet ne qender, por jo, e verteta eshte se qyteti u katranos nga fekalet per shkak te korrupsionit te papare ndonjeher ne historine tone.

Fusha e sportit qe u propagandua si stadium duke shpenzuar miliona per ta ndertuar (future ne xhepa) 1 vit ka qe eshte perfunduar por sot eshte katandisur si me keq.

Per keto vepra dhe te tjerat qe Dega e PD-se Librazhd do vazhdoje t’i denoncoje ne ditet ne vazhdim, propaganda e altruistit qe hipnotizon qytetaret me teori konspirative dhe dyfytyresie (fasadis) solli ne qytetin tone edhe mafiozin ortakun ne krimin ekonomik edverin i cili si nje demagog i shkelqyer foli per rilindjen urbane dhe qeverisjen e tij si fantashkence dhe e dobishme per popullin.

“Gjithashtu fliste qe qytetaret kane shpetuar nga Berisha se ai nuk dinte te vidhte por bente rruge te asfaltuara, shkolla, ujesjellesa, qendra shendetesore, subvensione, dyfishonte pensionet, rrogat dhe zhvilloi ekonomine ne teresi”.

Daullet e mulla omarit i kemi degjuar dhe bashkeqytetaret e mi e kane kuptuar melodine e tij prej nihilisti, autokrati dhe servili perballe te gjatit, por kam nje kerkese per shokun edver (e pres nje dite ne Librazhd) nuk ka nevoje per poilici e forca speciale, as per gaz lotsjelles, se e garantoj qe populli nuk do e ndale te futet ne qytet, por me nje kusht te sjelle drejtuesit e krimit ekonomik, prokurorine e cdo institucion ligjzbatues te zbardhe te verteten pse jane shkaterruar investimet pa mbushur vitin e marrjes ne dorezim?! Ne te kundert i garantoj se luginat e Dragostunjes do t’i duken lule heres tjeter dhe te jete i bindur se nuk me tremb as mua as demokratet dhe as qytetaret e lire te Librazhdit qe tashme jane ne shumise kunder 5 hajduteve qe vrane shpresen dhe boshatisen vendin nga popullsia.

Drejtesia do trokase ne deren tuaj o te babezitur dhe mos mendoni se cudia me e madhe zgjat vetem tre dit, por do zgjase deri ne marrjen e qindarkes se fundit dhe kthyer qytetareve.

Bujar VRETO

Kryetar i Degës së PD Librazhd