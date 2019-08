Kukan, kritika Mogherinit për Kosovën: Hapim negociatat me Maqedoninë e Veriut, jo me Ramën

Një ndëshkim paralajmërohet direkt për Ramën. BE nuk do të hapë negociatat në Tetor me qeverinë “Rama”, ndërsa konfirmohet hapja e negociatave me Maqedoninë e Veriut.

Maqedonia e Veriut mund të marrë një datë për fillimin e negociatave në vjeshtë, ndërsa ky skenar është më pak realist për Shqipërinë. Në një intervistë me Shoqatën Sllovake të Politikave të Jashtme (SFPA), Kukan, i cili kryesoi Grupin Punues të Ballkanit Perëndimor gjatë kohës së tij në PE, shpjegon se Maqedonia e Veriut ka vite që i plotëson kriteret, por Unioni e shtyu hapjen e negociatave.

“Maqedonisë së Veriut mund t’i jepej një datë specifike në samitin evropian në vjeshtë, të cilën unë e konsideroj realiste,” thotë ish-deputeti, duke shtuar se, ndërsa Emmanuel Macron kishte deklarata shumë kategorike për këtë çështje, duket se ai tashmë po i zbut ato.

Nga ana tjetër, ndërsa është i vetëdijshëm se edhe Tirana po pret një hap të ngjashëm, Kukan beson se situata në Shqipëri është krejtësisht e ndryshme.

“Ata duhet të zbatojnë një reformë të madhe gjyqësore, opozita bojkoton parlamentin dhe mbi të gjitha shqiptarët nuk mund të gjejnë kompromise”, theksoi ai, duke shtuar se do të ishte joreale që Shqipëria të merrte datën për momentin.

Kur bëhet fjalë për dialogun Beograd-Prishtinë, Kukan edhe një herë shprehu kritika ndaj Përfaqësueses së Lartë Federica Mogherini, e cila, sipas tij, nuk tregoi aftësi të mjaftueshme drejtuese.

“Në momentin kur Kosova po vendoste tarifa për Serbinë, ishte e nevojshme të udhëtosh atje dhe të përplasesh tryezën”, tha Kukan. Ai nuk mendon se pasardhësi i Mogherinit, Josep Borrell, do të bëjë një punë shumë më të mirë.

“E mbaj mend si President i Parlamentit Evropian. Emërimi i tij më befasoi sepse spanjollët kanë politikë më dinamike dhe më të rinj “, tha Kukan, duke propozuar një të dërguar special si një zgjidhje për dialogun.

I pyetur për idenë e shkëmbimit të territoreve, e cila po qarkullon prej rreth një viti, ai vlerëson se nuk ishte vetëm një strategji fushate.

“Unë pres që çështja e zgjidhjes së njohjes së Kosovës duke shkëmbyer territore me Serbinë do të kthehet. Sidoqoftë, kjo mund të destabilizojë Bosnjën dhe Hercegovinën fqinje”, paralajmëroi Kukan, duke theksuar kundërshtimin e tij ndaj idesë.