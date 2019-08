Kryetari i PS Delvinë i shkruan Kajmakut: Merr kurajo e nxirr të vërtetën se i nxore bojën Partisë

Kryetari i Partisë Socialiste të Delvinës, Mersin Arapi, i ka bërë thirrje kandidatit rilindas të Vorës, Agim Kajmaku që të thotë të vërtetën, dhe nëse emri i tij është i përlyer dhe akuzat e PD janë të vërteta ai duhet të largohet nga socialistët se po i nxjerr bojën partisë.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publik mesazhin e socialistit Arapi.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Mersin Arapi i shkruan Kajmakut!

Te dashur miq, Mersin Arapi kryetari i PS ne Delvine eshte nje relike. Ai eshte nga me te paktit socialist qe kane mbetur pa u shnderruar ne kanabist, trafikant, delinkuent ne Partin e Rilindesve te botes se krimit. Prandaj dhe ai me nje naivitet thuaj banal i drejton ne nje status Kajmakut te Edvin Mafise dhe Ndrikull Reformatos letren e hapur sa vijon:

“Z Kajmaku qe ti mbyllesh gojen PD pse hezitoni te permendni emrin qe kishe ne Greqi. Mos perkon me emrin qe permend PD.Mere kurajon thuaj te verteten se i nxoret bojen PS. Me respekt nje nga antaret e vjeter te PS.”

Me kete rast te dashur miq, le ti themi Mersinit:

Mersin, PS nuk ka boje as fytyre ajo eshte vet nona krimit me ne krye Edvin Kristaq Mafine!

Kajmaku edhe mund te doje te thote te verteten por nuk e lejojne bashkepuntoret e tij ne krim, Edvin Mafia dhe Ndrikull Reformato! sb