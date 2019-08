“Këtë që po i bëjnë Shkodrës, nuk ia ka bërë as pushtuesi”!

Gazezetari Aulon Kalaj gjatë një interviste në Fax News ka shprehur qëndrimin e tij lidhur me ngjarjet në qytetin e Shkodrës. Ai tha se në mbledhjen e konstituimit të Këshillit Bashkiak, kishte një tentativë për të kapur këtë bashki duke kujtuar edhe një herë se ata të cilët hynë në Bibiliotekën e Shkodrës, në jetën e tyre nuk kanë lexuar asnjë libër e jo të më të konstituojnë këshillin ekzektuiv.

“Ata persona qe hyne ne Biblioteken e Shkodres, per te “konstituuar” keshillin e komiteteve ekzekutive, i zuri libri. Ndoshta nuk kane lexuar asnje liber ne jeten e tyre. Si te tille, ne kushte zgjedhjesh normale, jo qe nuk do te ishin keshilltare te atij qyteti “djep kulture”, por nuk do te mernin dot as voten e familjareve te tyre, per nje arsye shume te thjeshte, sepse nuk do te ishin kandidate ne ato lista. Kete qe po i bejne Shkodres, nuk ia ka bere as pushtuesi”, u shpreh Kalaja.