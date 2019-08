Ftesë nga Greqia për Kajmakun e Ramës: Nëse nuk ke probleme me ligjin, eja të të jap një kafe në Athinë

Ish-Kryeministri Sali Berisha publikon letrën e një biznesi drejtuar kryebashkiakut monist të Vorës, Agim Kajmaku, i cili rezulton person me probleme penale në shtetin grek.

Biznesmeni në fjalë, me emrin Fatmir Gjaçi, e fton Kajmakun në Greqi për një kafe për të treguar nëse është në rregull me shtetin helen ose jo.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Leter e biznesmenit Fatmir Gjaçi drejtuar Jorgo Kajmakut

“Jorgo te ftoj ne Athine ne ta mbane!”

Lexoni letren e tij! sb

Jorgo Kajmaku, nese je ne rregull me drejtesine Greke, eja te te jap nje kafe (dhe jo vetem) ne Athine dhe tregoj opinionit Shqipetar qe je i paster si bora.

Lidhur me kandidatin qe Edi Rama zgjodhi per Voren, Agim Kajmaku “Jorgo Toto”, eshte fakt qe ka llogari te hapura me drejtesine Greke, gje qe bien ndesh me ligjin e dekriminalizimit ku ja ndalon të drejten Jorgos, te jete Kryetar i Bashkise Vore.

Tashme Kryeministri i vendit Edi Rama eshte promovuesi dhe skenaristi me i suksesshem ku çuditerishte ka plot 6 vjet qe bashkeqeveris me krimin.

Akuzat qe Partia Demokratike ka bere ditet e fundit ne lidhje me Jorgon e Rames, jane nje fakt dhe tregues i qarte per te gjithe opinionin Shqipetar, ku deomosmerishte modeli Rama i bazuar dhe i lidhur ngushte me krimin, duhet asgjesuar nje ore e me pare.

Me beri pershtypje dhe u habita kur rastesishte lexova ne nje status te hedhur nga Jorgua, ku per ndryshimin e emrit dhe mbiemrit, fajsonte Saliun.

Jorgo, shume Shqipetare ne vitet e para te emigrimit ne Greqi ndryshuan emer, mbiemer, origjine, fene etj etj, gje qe mua personalisht nuk me ka pelqyer aspak kur degjoja raste te tilla, por gjithsesi secili mer vendim marje per veten e tije.

Jorgo, te ve ne dijeni qe dhe une kam emigruar dhe i stabilizuar me biznesin tim ne Athine plot 21 vite, por te nderroje emer dhe mbiemer nuk me ka vajtur ndonjehere ne mendje, pasi nuk ka qene e detyrueshme.

Kam pranuar te sakrifikoj dhe te behem pjese e konkurences me normat dhe rregullat e vendit ku jetoj dhe sigurishte ja kam dale mbane me emrin dhe mbiemrin qe kam, qe kur kam lindur deri me sot.

Jorgo nderrimi i te dhenave ne shtetin Grek apo kudo ne Europe etj, nuk jane bere vetem per te perfituar ndonje vize apo dicka tjeter, por ka pasur plot variante të tjera perfitimi lidhur me krimin, qe ne rastin konkret jeni nje nga ata qe sot kerkoheni nga shteti Grek jo rastesishte, por si nje person me preçedent penal.

Jorgo, pasi dua te te ndihmoj pak!!

Ne radhe te pare une gjithmone do te therras Jorgo!

Ne radhe te dyte, fajin nuk ta ka Saliu.

Ne radhe te trete dhe me kryesorja per ty eshte: Nisu per nje rrugetim ne Greqi, une te garantoj dhe te pres per nje kafe (dhe jo vetem) me shume dashamiresi ne Athine apo kudo ti, gje qe do besh te mundur te heqesh qafe cdo versulje me terbim qe te ben Partia Demokratike ty.

Kjo dhe vetem kjo, eshte e vetmja mundesi qe ti te pasqyrosh figuren tende, si nje “Jorgo Kajmak” i vertete i Rames.

Ku sigurishte do i mbyllesh gojen jo vetem Partise Demokratike por te gjithe opinionit mbare.

Ju mirepres Jorgo!