Farsa skandaloze e Ramës me Shkodrën

Nënkryetari i PD, Edmond Spaho e cilëson një farsë dorëhqejne e drejtorëve të Ramës në Shkodër. “Shikoni çfarë farse në Shkodër, farsë për të qeshur por më shumë për të qarë. Shtatë drejtorë drejtorish rajonale dorëhiqen në grup nga pyjet, mjedisi, mjekësia, arsimi, posta, energjia, bujqësia. Në darkë atyre ju shtua edhe drejtori i hetimit tatimor”, shkruan Spaho.

Reagimi i plotë i Edmond Spahos

Kushdo qe e degjon fillon e mendon qe gjendja ne keto sektore ne Shkoder duhet te jete katastrofike. Sigurisht atje ka probleme por qe te terhiqen te gjithe ne grup eshte vertet e cuditeshme dhe fillon e germon per te mesuar shkaqet.

Dhe e dini cili eshte shkaku? Ka urdheruar Rama publikisht dje, ne mbledhjen e Kryesise te Para qe tja mbathin sepse ata nuk jane kerkund. Nuk jane kerkund jo ne fushen profesionale, por ne mbledhjen e votave per PS!

Po cfare pune ka administrata publike me votimet? Ata jane te depolitizuar, atyre ju ndalohet te marrin pjese ne aktivitete politike si drejtues institucionesh aq me teper ne aktivitete dhe fushata elektorale.

Ne te vertete nuk habitemi. Edi Rama nje nga armet e tij per te influencuar rezultatin zgjedhor ka perdorimin e administrates publike, kercenimin, trembjen e cdo punonjesi le pastaj drejtuesit e institucioneve. Ne rast se nuk arrijne objektivat zgjedhore te Rilindjes ne zgjedhjet e rradhes, ata qerohen nga puna. Ju kujtohet thirrja qe i beri policise ne zgjedhjet e pergjithshme te vitit 2017? Hiqni uniformat, tha Rama, dhe pas orarit te punes dilni e mblidhni vota per PS.

Rekomandimi i dyte, tek rekomandimet e rendesishme te raporteve te OSBE/ODIHR per zgjedhjet ne Shqiperi eshte marrja e masave urgjente per te garantuar paanshmerine e administrates publike gjate proceseve zgjedhore. Po me ke ta garantosh, te nderuar zoterinj te OSBE/ODIHR, me Edi Ramen? Ai nuk prapset ne angazhimin e krimineleve per te mbledhur vota e jo me me administraten publike qe e shikon si zgjatim te natyrshem te PS.

Mosperdorimi i administrates publike per mbledhjen e votave eshte nje nga kerkesat kryesore te opozites per te krijuar kushte per zgjedhje te lira e te ndershme dhe shembulli i Shkodres eshte rast skandaloz i cili tregon se ku eshte katandisur kjo administrate nen sundimin e Rilindjes dhe Edi Rames. Ata nuk konsederohen dhe nuk ju kerkohet llogari per sherbimin qe ju ofrojne qytetareve dhe zhvillimin e menaxhimin e sektoreve perkates por vleresohen dhe mbahen pergjegjes vetem se sa i sherbejne Rilindjes per qellime elektorale.

Rasti i Shkodres eshte nje thirrje me shume qe komuniteti nderkombetar ne Tirane te shikoje se cfare votimesh patem ne 30 Qershor, se si administrata publike me dru dhe me friken e largimit nga puna u dergua ne rrjesht te votoje dhe drejtuesit e institucioneve po largohen masivisht me arsyetimin se nuk kane arritur objektivat elektorale te Rilindjes. Hapur, pa droje, serbes sepse e shohin vehten si pronare te Shqiperise kurse administraten si skllever qe duhet te rropaten per ta.

Rasti i Shkodres eshte perqeshja e rradhes qe Rama i ben pese kerkesave baze qe BE-ja i ka vendosur Shqiperise per hapjen e negociatave. Nje prej kerkesave eshte krijimi i administrates publike, profesionale, ne sherbim te qytetareve dhe jashte ndikimeve dhe perdorimit politik.

Ne te vertete mesazhi qe Rama i dergon BE nga mbledhja e Kryesise te PS dhe nga Shkodra eshte qe nuk jam fare i shqetesuar per plotesimin e kritereve tuaja, mua me intereson qe administrata te plotesoje vetem nje kriter, ate qe te sigurojne me cdo mjet qe une te mbetem ne pushtet pavaresisht se Shqiperia shkon me vrap drejt gremines.