Komshiu e denoncon: Mero Baze më vodhi shtëpinë

Akuzohet Ymer Baze se kerkon ti marre gjitonit shtepine e trasheguar nga gjyshi, ku ka lindur ai dhe i ati!

Te dashur miq,

qytetari Thoma Tata dhe familjare te tij ne disa mesazhe akuzojne se Ymer Baze duke perdorur me Ramen dhe kriminelin Termet Peçi kerkon ti marre shtepine ku ai dhe baba i Thomait kane lindur dhe qe e trashegojne nga gjyshi.

Thomai kerkon ta restauroje shtepine por horrat hajdute nuk e lejojne me pretekstin se trualli rreth shtepise nuk ekziston ne hartat e pronave si prone e tij, sigurisht te te manipuluara nga hajnat e pushtetit te krimit, te cilet duan te zgjerojne ne kurriz te Thomait oborrin dhe pronat e tyre! sb

Pershendetje dr quhem thoma tata 77 vjec fshatin peshtan tepelene ju lutem kam nevoje per ndihmen tuaj kam 5 vjet qe endem ne zyrat e shtetit per pronat emia te cilat kerkon te mi marre duke mero baze ngaqe ndodhet ngjitur me shteaine

ju shkruaj per problemin e thoma tates me shtepin qe ka ne fshatin peshtan te tepelenes kur vajti te merrte lejen per te ber restaurime ne shtepi dolen probleme me hartat e shtepis me trruallin rreth shtepis nuk figuron ne emrin e tij figuron te gjitonet kjo shtepi eshte e trrasheguar aty ka lindur babaj i thomait andon tata gjyshi i thomait thoma tata nga i cili ka marr dhe emrin.nuk e di sa breza me perpara kan jetuar ne kete shtepi shtepia ka nevoj per restaurime per te mos ven ne rrezik dhe jeten e njerzve qe jetojn ne kete shtepi.Di te them se kinflikti me pronen e babait ka filluar qe kur Mero Baze ka restauruar shtepine e tij

Ne jemi gjiton me shtepin qe ka mero baze te trasheguar nga babai guri baze qe eshte ne jet ne krahun tjeter ja kusherint e tij femijet e barjam bazes icili nuk jeton gjiton te tjer jan kumajt dhe cangajt problemi qendro se kur vajti babaj im thoma te marri letrat per te ber restaurimin e shtepis nuk i japin lejn sepse shume nga teritoret e shtepis qe jane te thoma tates nuk jane ne harta dhe babai im ka vite qe e sorrollatin neper zyra ne tepelen ne gjrokaster dhe problemi ngelet i pa zgjdhur shtepia ka qen dhe eshte atje me shekuj.

ps: Ymer Baze eshte gazetari qe mban peng Edvin Kristaq Mafine me origjinalin e dy dosjeve famoze; ate te mjekimit te tij per psikoze bipolare dhe tjetren dosjen gjyqesore me akuza te tmerrshme familjare qe ai publikoi ne vitet 90-te dhe e keqperdor Ramen per interesa te veta kundrejt kujdo tjeter. Gojet e liga thone se gjate cunameve ne Tirane, Rama ndonjehere edhe fshihet ne vilen e Ymerit ne Peshtan te Tepelenes! sb