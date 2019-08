Denoncimi i forte: Ja si Kajmaku i Ramës i bleu me para vulat greke në pasaportë 

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim të fortë, pasi në disa media kandidati i Ramës për bashkinë e Vorës, Agim Kajmaku, publikoi pasaportën me vila të shtetit grek.

Sipas qytetit që ka bërë denoncimin tek ish-kryeministri, thekson se Kajmaku ka paguara një shumë të madhe parash për të marrë pasaportën e vulosur.

Postimi i Berishës

Denoncon mashtrimet e Kajmakut Te Edvin Mafise dhe ndrikull Reformatos!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor po shikoj ne nje televizor nje lajm qe thot se kajmaku ka publiku vulat e hyrje,dalje te greqis po te tregoj nje sekret se shum shqiptar per te ndenjur me shume se tre muaj ne greqi vulosin pashaportat me nje shume te majshme besoj se dhe kajmaku e ka vulosur pa qene vet prezent po per te qene i sigurt duhet te verefikohen kamerat e doganes se grekut po kjo eshte teper e sigurt se jan ca qe bejne taksin qe vulosin pa qene personi. respekt