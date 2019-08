Denoncimi i fortë i Berishës: Miku i Ramës është jo vetëm trafikant por dhe vrasës, e liroi gjyqtari…

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari ndaj Pëllumb Gjokës, i cili është akuzuar si trafikant droge që ka marrë nën kontroll degën e PS-së së Shkodrës.

“Pllumb Gjoka, miku i Edvin Mafisë është jo vetëm trafikant por dhe vrasës i njohur.

Ai ka vrarë një njeri në Velipojë dhe ka plagosur një tjetër!

Ai është liruar dhe i është mbyllur dosja nga gjykatësi famoz mik i krimit, Dritan Hallunaj.

Ky i fundit kaloi vetingun pasi Pllumb Gjoka pagoi 1 milion euro”, shkruan Berisha, duke përcjellë mesazhin e qytetarit dixhital.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

“Pershendete Z.Berisha

Lidhur me denoncinin qe beri Kryetari i Partise Demokratike Z.Basha per narkortrafikantin shtetasin Pellum Gjoka ne restorantin e te cilit kryeministri shtron dreka dhe darka per miqesine qe ka me te, doja te shtoja se ky perveçse trafikant kryesor eshte dhe vrases.

Shtetasi Pellumb Gjoka ka kryer nje vrasje dhe nje plagosje ne vitin 1998 ne Velipoje

Personi i vrare quhet Gjon.

Ky shtetas pervec se narkotrafikant esht dhe vrases i cili nuk ka ber as dhe nje dite burg

Dosja e tij esht mbyllur nga gjykatesi i lidhur me krimin dhe bandat Dritan Hallunaj nje njeri qe ka kaluar vetingun pa i hyre ferra ne kembe.

Ju lutem Z.Berisha ta denonconi kete te pashembullt qe ky Gjygjtar Dritan Hallunaj i ka mbyllur Pellumb Gjokes dosjen per vrasje dhe plagosje

Pellumb Gjoka ska bere asnje dite burg edhe mund ta verifikoni.

Gjithashtu thuhet se Pllumb Gjoka ka paguar 1 milion euro per vetingun e Dritan Hallunajt

Perveç ketyre Dritan Hallunaj eshte gjykatesi qe ka liruar ne sallen e gjyqit Arben Frrokun vrasesin e kamisarit te policise Lame dhe per kete e ka denoncuar edhe partia demokratike

Ky rast z.Berisha do vertetonte qe KPK eshte asgje tjeter vetem nje mjet qe Edi Rama te kape drejtesine duke lene ne sistem vetem njerzit e vet te lidhur me bandat dhe qe i sherbejne atyre.

Z.Basha denoncoi qartazi se si Edi Rama esht nje frekuentues i rregullt i lokaleve te Pellumb Gjokes dhe se si Pellumb Gjoka mbledh vota per te dhe i sherben

Ndaj edhe gjyjgtari Dritan Hallunaj e kaloi vetingun pasi pagoi Per kete 1 milion euro vrasesi dhe trafikanti Pellumb Gjoka”.

ps: Te dashur miq, ketu me poshte keni nje status timin te dt 1 gusht te vitit 2018 mbi vetingun e gjykatesit qe liron dhe mbylle dosjet e vraseseve, Dritan Halluni. sb

Ky eshte Hallun Veting apo Krim veting!

Krye krye kreu Edvin Kristaq Rama pastron famozin Gjykates Hallunin!

Gjykatesin qe me urdher te Rames liroi ne sallen e gjyqit Arben Frrokun, ekzekutorin e provuar me pamje filmike, deshmitar okular dhe prova laboratorike te Komisarit Lame!

Ky vendim kriminal i Edvin Kristaq Rames per gjykates Hallunin deshmon edhe nje here se vetingu eshte thjeshte nje hanxhar ne duart e tij!

Ky vendim te dashur miq tregon se cilat do te jene monstrat e drejtesise se ardhme te reformes orëelliane, qe do vendosin per te drejtat tuaja.

Pra ata do te jene byrazere te vraseve, hajduteve, plaçkiteseve, perdhunuesve te qytetareve nen urdherat e Edvin Kristaq Rames!