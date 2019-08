Bixhozi po ringrihet me shpejtësi në mbarë vendin nga të fortët e partisë së krimit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari që tregon se në qytetin e Lezhës bixhozi është fare hapur dhe drejtohet nga të fortët e qytetit të lidhur me socialistët në pushtet.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Bixhozi ne duart e te forteve te partise se krimit nuk preket

Ai po ringrihet me shpejtesi kudo ne mbare vendin.

Per te fortit e partise se krimit ligji nuk vepron!

Lexoni denoncimet e qytetarit dixhital! sb

Pershendetje zoti Sali Berisha! Ne Shenkolle te Lezhes jane prape keto, dhe ne Lezhe duke u drejtuar nga miqte e te forteve ne Lezhe, atyre sjau mbydhin sepse kane miq dhe jane te lidhur bashke per votime dhe interesa te tjera.

Une do shetis gjithkun ne Lezhe dhe ne njesite e tyre dhe do te dregoj foto vazhdimisht deri ne mbydhjet e tyre. Ne lezhe ke 3 dyqane te mbushura plot me lojera fati dhe tavolina pokeri, dhe ne njesine shenkoll jane 2 dyqane te tjera do nisi aksion ne cdo moment dhe cdo vend dhe cdo lajm qe te marr ndaj tyre cdo dite 1 muaj rrjesht do mbaj qendrim duke te shkruar e duke te vene ne dijeni per gjithcka te lutem shperndaje dhe anonim!

Ju lutem merrni masa per ne Shenkolle se na mbyten gjithe rrogen sic e marim ne fund te muajt ketu shkon prap se ai Erion Bracja thot 0 tolerim!? Pse valle bejne shoë ne fb dhe ne intervista perderisa ne shume vende ne Lezhe dhe njesite e tyre dhe ne Lac dhe Milot zhvidhohen pa pike problemi ky eshte tolerimi nga BRACJAAA?? Gjithsesi zoti berisha 1 muaj do rri rreshturazi duke te shkruajtur.Anonim.