Berisha publikon videon: Narko-qeveritarët me Taulant Begon vijojnë punimet e HEC-it në kanionin e Holtës

Mbyllet Kanioni i Holtes!Narko-qeveritaret me ne krye kreun e meduzes Taulant Begon, Ndrikull Reformaton dhe Blendi Avdylin u betuan se nuk do ndertohet HEC Olta!Por aty vazhdon ndertimi!Lexoni mesazhet dhe shikon videon e qytetareve dixhital. sbpershendetje doktor jam nje djale nge qyteti gramshi denicoj nje vjedhje te qeveris se edi rames para disa muaj filloi te behesh nje hec ne pasurin natyrore qe kemi ne kanioni i holtes dhe dolem proteste dhe erdhi Taulanti me shok dhe than kanionin eshte i mbrojtur se ishin zgjdhjet shiko ca behet tani ju lutem postoheniPershendetje doktorr po ju shkruaj nga gramsh oikerisht nga kanioni holtes ku tau tau me klos hajdutin than qe nuk do behet heci nje shtarrim mjedisor per tre fshatra nje masker e vertet po ndodh.

