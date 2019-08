Berisha publikon letrën: Ja pse diaspora shqiptare anulloi vizitën e Ramës në Kanada

Ish-Kryministri Berisha ka bërë publik një mesazh në faqen e tij në facebook ku shpjegon anullimin e vizitës së kreut të qeverisë Rama në Kanada.

“Shkaku i ketij zhvillimi fyes dhe denigrues për kreun e narkoshtetit të vetëm në Europë ishte reagimi i fuqishëm kundërshtues i intelektualeve, biznesmenëve, përfaqësuesve të rëndësishëm të komunitetit shqiptar në Kanada”, shkruan ish kryeministri në shenimin e tij.

Postimi i tij i plotë

Miq, anullohet papritmas një vizitë e prenotuar për pjesmarrje në Forumin Ekonomik Global në Toronto, Kanada e Edvin Krista Hajnisë.

Shkaku i këtij zhvillimi fyes dhe denigrues për kreun e narkoshtetit të vetëm në Europë ishte reagimi i fuqishëm kundërshtues i intelektualëve, biznesmenëve, perfaqesuesve të rendësishëm të komunitetit shqiptar në Kanada.

Një letër e firmosur nga 17 përsonalitete të rëndësishme të komunitetit shqiptaro – kanadez, në të cilën ata i shkruajnë organizatorëve se prania e Ramës në atë forum përkrah lidereve të tjerë botërorë nxinë keqas imazhin e Forumit.

Në letrën e tyre 17 personalitetet e shquara shqiptaro – kanadeze denoncojnë:

Lidhjet direkt të Edvin Mafisë me krimin dhe drogën, vjedhjen e zgjedhjeve, publikimet e Bild, zgjedhjet e fundit antidemokratike, moniste, asgjësimin e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, korrupsionin rrokaqiellës të Edvin Hajdutit dhe hajnave të tij qeveritarë në famozet PPP, tenderat dhe prokurimet etj, si dhe klima armiqësore e krijuar në Shqipëri për investimet e huaja etj.

Të gjitha këto të dhëna damkosëse sollën anullimin e pjesemarrjes të Edvin Drogës në Forumin Ekonomik Global të Torontos, Kanada.

Me këtë rast dua të përshendes përzemërsisht të gjithë ata që i dhanë këtë përgjigje ekzemplare Edvin Kristaq Mafisë dhe ftoj diasporën dhe emigracionin shqiptar kudo në çdo vend ti rezervojë qëndrimin e merituar damkosës Zografit Bis, Edvin Kristaq Mafisë.

Këtu më poshtë keni një artikull të plotë lidhur me anullimin e vizitës së tij në Kanada. Sb

Pse u anulua vizita? Ja letra që 17 shqiptaro-kanadezë i derguan Forumit ku do merrte pjesë Edi Rama në Toronto

August 25, 2019

Nicholas Rémillard

President and Chief Executive Officer,

International Economic Forum of the Americas

n.remillard@forum-americas.org

Cc

Joseph Clark

President,

Toronto Global Forum

j.clark@forum-americas.org

About the participation of the Prime Minister of Albania to Toronto Global Forum.

Dear Mr. Rémillard,

We are a group of Albanian-Canadian intellectuals and businessmen who have learned with dismay that Albanian Prime Minister Edi Rama has been invited to attend the 13th edition of Toronto Global Forum (Leading the New Economy) hosted by your highly respected organization on September 4-6, 2019.

While your activities contribute to a more just, inclusive and sustainable world, the presence, among world leaders, renowned experts and business executives, of a Prime Minister who has degraded the course of democracy in his country and plunged the country’s economy into corruption and informality, would probably be considered a questionable gesture of encouragement, a misstep that may not pair with the principles and values of your reputable forum.

We would like to draw your attention to recent information that may update the picture you already have about the situation of Albania under Mr. Rama’s government over the past 6 years.

The state of Democracy in Albania

The elections in Albania are free but rigged in a regular basis, since the day Mr. Rama seized the power. The government controls all the big media companies to such a degree that the opposition can’t get a fair hearing. The biggest German Newspaper BILD has been publishing credible evidence how Mr. Rama rigged the elections in Albania and how he and his ministers are allegedly connected and work with the organized crime. In the previous legislature, 19 MP of his caucus were individuals with criminal records. Facing the impossibility to be heard and to be elected in this fraudulent climate, the opposition does not participate in elections anymore and actually is out of the political system. Mr. Rama runs one of the most undemocratic regimes of the post-communist era in Albania – and has undermined and abused democratic institutions and procedures at every turn. Under the pretext of judicial reform, Mr. Rama has destroyed the check and balance system by abolishing the Constitutional and Supreme Courts.

He has appointed a non-consensual General Attorney, violating the articles of the Constitution on this matter. And what is happening now is that the Attorney General, a puppet of Mr. Rama, is destroying all the reasonable evidence collected by her predecessors, evidence that could seriously charge the government and its members. The country is plunged into a serious constitutional and political crisis. With the last municipal elections 99.99% won, the party of Mr. Rama has seized practically all the town halls of the country. Albania became the first country in Europe, since the fall of the wall, where a single party controls the central and local power in the mass of 100%.

Mr. Rama already has absolute power and his party has seized all powers. The President of the Republic is excluded and his decrees ignored. The opposition is too weak, outside the system and divided to pose a major threat in the near future.

Albania is a warning about what could happen when, in the name of stability, Western societies tolerate the seizure of all institutions by a major political party that is thus allowed to govern without control.

The state of Albanian Economy

The economy of Albania is in full collapse. Most people subsist mainly by emigrants’ remittances and informal money entered the country by dubious activities. Organised crime has corrupted every layer of Albanian government. There are no longer any public submissions and bidders in Albania. The major contracts are awarded to the same companies on several occasions. Through a systematic obscure and non-transparent conduct, Mr. Rama is sharing the biggest assets of public economy with a handful of friends and supporters, through the so-called Private-Public-Partnership (PPPs) schemes. Just to bring an example, a brand new company supposedly registered in Delaware in the United States just days before the award of a major contract of 240 million euros (CAN $352 million) is part of these notorious projects. After publications on a private investigative portal, it came out that the certificate of constitution was forged as well as the signature of the Delaware Secretary of State on the Corporation acts.

The economy has been in steady decline during Mr. Rama’s tenure. No new foreign investors in the last six years and the majority of foreign companies operating in Albania before 2013 are now leaving, due to the arbitrary treatment inflicted by the corrupt administration and the total absence of the justice system. Just an example as illustration: The government of Mr. Rama has recently lost an international legal battle of 140 million euros (CAN $205 million) for the benefit of a foreign investor, whose business had been suspended and the assets seized arbitrarily by the government. Corruption has undermined citizens’ trust in public institutions and hurt anyone whose lives, livelihoods or happiness depend on the integrity of people in positions of authority. 500,000 hopeless Albanians have left the country during the last 6 years of the regime of Mr. Rama and there are fears the trend will only worsen.

It is for the above reasons, we believe, that Canadian government has not been extending any invitations to the dignitaries of Albania from 2015 and has not rectified yet the Foreign Investment Protection Agreement even though the negotiations were concluded in 2013.

Being proud Albanian – Canadians residing in this Great Country, we would like to see Albania progress in the road of Democracy.

We thank you for the attention to our concerns and please accept our highest regards!

Signed by:

Mr. Hajro ÇINI M.A. Economics – Toronto

Former Director of Finance Smiths Medical

Mr. Taulant DEDJA M.P.A. – Toronto

Former Governor of Tirana – Albania

Former Member of Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Albania)

Editor – Flasshqip.ca Albanian Canadian Online Neëspaper

Mr. Bujar LLAPAJ – Vancouver

Independent Professional Musician

Principal Conductor – Ëest Coast Symphony Orchestra, Vancouver

Mrs. Edlira BEGEJA ÇINI – Toronto

Customer Care Manager RBC

Mr. Endrit MULLISI MSc – Toronto

Professional in the non-profit organization management and churches

Mr. Artan Gjyzel HASANI – Toronto

Albanian Canadian Ëriter

Mr. Mishel KOÇIU – Montréal

Motion Picture Producer & Director

Mrs. Entela KONOMI – Montréal

Artist Painter & Laëyer

Hysni MARKU – Montréal

Membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Ancien Président Communauté Albanaise du Québec, Montréal

Mr. Besnik REXHVELAJ – London

Mortgage Broker

Chairman – Albanian Canadian Society “Illyria”, London Ontario

Mr. Lejdi AGO – Kitchener

Financial Advisor, Former Chairman Albanian Canadian Association of Regina, Saskatcheëan

Mr. Rudolf NOSI – Toronto

Project Manager

Mrs. Bela ALEKSI – Toronto

ESL Teacher

Mrs. Ira KORE – Toronto

Property Manager

Mr. Robert KORE – Toronto

Property Manager

Mr. Afrim KORBI – Toronto

Business oëner

Mr. Nick NDREKA – Toronto

Business oëner

Mr. Armando MOSHO – Toronto

Financial Advisor

Project Manager

Teksti shqip i letrës

