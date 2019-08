Sulm i ri i “rilindasve” ndaj “BILD”!!!

Nga Edi PALOKA

Qindra ankesa jane drejtuar se fundmi ndaj gazetes BILD prej selise se “rilindjes”.

Ankesat kane shkuar si nga funksionare te larte ashtu dhe nga nivele me te ulta ne parti dhe administrate.

Megjithese ankesat jane drejtuar brenda nje kohe te shkurter, nuk duket qe kete here sulmi te jete i orientuar nga Rama.

Ndryshe nga pak kohe me pare kur botimet e BILD-it ngjallnin ankth ne seline pink, kete here ankesat kane krah te kundert…; “rilindasit” kane kerkuar qe BILD te publikoje dhe pergjimet e tjera…!!!

Ata pretendojne se ne pergjimet e tjera dalin dhe ata…

Kjo vale ankesash dhe kerkesash ka ardhur pas emerimeve se fundmi nga Rama, ne poste te rendesishme ( si kryetare bashkie apo kryetar te keshillave bashkiake) te gjithe atyre qe kane dale ne pergjimet e para te BILD-it.

Sigurisht askush prej tyre nuk pretendon as te kete merita e as ti zere vendin Damian Termetit si sekretar i zgjedhjeve ne PS, as Gjush Akullores si numri dy pas liderit, e as Ulesiut si kryetar te reformes ne drejtesi. Po ka vende te tjera boll tani qe “rilindja” i ka kapur te gjitha …