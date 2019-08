Mediat italiane japin alarmin: Shqipëria hambar droge

Dokumentar bombe shkaterrues per Shqiperine, narkoshtetin e Edvin Mafise! Shqiperia kopshti kanabisit ne Europen Juglindore.Lexoni shkrimin dhe ndiqni videon e meposhtme. sbVIDEO/ 'Narcotica'! RAI 3 dokumentar për Shqipërinë: Kopshti i Kanabisit në Europën JuglindorePas gazetës spanjolle “Puosta”, e cila në një artikull të publikuar dje e quante Shqipërinë “narkoshtetin unik dhe të vetëm në Europë”, https://www.syri.net/politike/271184/gazeta-spanjolle-si-u-shnderrua-shqiperia-ne-narkoshtetin-e-pare-dhe-unik-ne-europe/sot një tjetër media ndërkombëtare dhe më prestigjoze, RAI 3, i dedikon një dokumentar të plotë drogës dhe mbretërimit të saj në Shqipëri vitet e fundit.Televizioni publik italian po shfaq dokumentarin “NARCOTICA”, i cili ka të bëjë me trafikun e drogës në Europë!“Fakte tronditëse, mbjellje masive, bashkëpunim i trafikantëve me Policinë, shkrirje totale e bandave me bandën politike në pushtet.Kanabis, drogë e krim që prodhojnë vota e Vota që prodhojnë kanabis, drogë e krim. Kjo është formula “magjike” e pushtetit të Ramës2, shkruan në një reagim të tij ish deputeti demokrat Luçiano Boçi.Të mërkurën e ardhshme RAI 3 do të flasë për Kopshtin e Kanabisit në Europën Juglindore, Shqipërinë!https://www.syri.net/politike/271312/video-narcotica-rai-3-dokumentar-per-shqiperine-kopshti-i-kanabisit-ne-europen-juglindore/

